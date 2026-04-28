Молодёжь упёрлась в стену: первую работу найти всё сложнее

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 15:50

Новости Латвии

LETA

 

Поиск первой работы в Латвии для многих молодых людей уже не выглядит простым этапом взросления. Опрос банка Citadele показывает: каждый четвёртый житель страны в возрасте от 18 до 29 лет считает требования работодателей слишком высокими.

Проблема упирается в старый замкнутый круг. Чтобы получить работу, нужен опыт. Чтобы получить опыт, нужна работа. У вчерашних студентов и выпускников часто нет ни стажа, ни уверенности, а работодатели уже на старте ждут подготовки, понимания профессии и готовности быстро включиться в процесс.

Представитель Citadele Эвита Карлсоне отмечает, что требования работодателей не появляются сами по себе. Обычно они связаны с конкретной должностью и рабочей средой. Если кандидат выбирает вакансию по своему уровню, требования уже не выглядят чрезмерными, а решающими становятся детали.

При этом молодёжь выходит на рынок труда всё более осознанно. Многие ищут стажировки ещё во время учёбы, пробуют себя в разных сферах и стараются быстрее понять, что им подходит. Это уже не ожидание случайного шанса, а активный поиск направления.

Работодатели тоже меняют подход. Они всё чаще смотрят не только на диплом и опыт, но и на мотивацию. Важно, понимает ли кандидат, куда идёт, почему выбрал именно эту компанию и может ли спокойно рассказать о своих сильных сторонах.

Один из главных разрывов - самопрезентация. Молодые кандидаты нередко говорят слишком шаблонно или теряются и не могут выделить главное. Из-за этого они выглядят слабее, чем есть на самом деле.

Сегодня от начинающих сотрудников ждут гибкости, готовности учиться, базового понимания технологий, включая искусственный интеллект, и умения общаться. В сферах, связанных с клиентами, важны и языки.

Компании постепенно подстраиваются под новую реальность. Растёт число стажировок, позиций младших специалистов и краткосрочных проектов. Для молодёжи всё важнее не только зарплата, но и атмосфера, поддержка руководителя, баланс между работой и личной жизнью.

Комментарии (0)

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь
Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме
«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме

ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Читать
Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Читать

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Читать

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Читать

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Читать

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Читать

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

Читать