Молодёжь упёрлась в стену: первую работу найти всё сложнее

Поиск первой работы в Латвии для многих молодых людей уже не выглядит простым этапом взросления. Опрос банка Citadele показывает: каждый четвёртый житель страны в возрасте от 18 до 29 лет считает требования работодателей слишком высокими.

Проблема упирается в старый замкнутый круг. Чтобы получить работу, нужен опыт. Чтобы получить опыт, нужна работа. У вчерашних студентов и выпускников часто нет ни стажа, ни уверенности, а работодатели уже на старте ждут подготовки, понимания профессии и готовности быстро включиться в процесс.

Представитель Citadele Эвита Карлсоне отмечает, что требования работодателей не появляются сами по себе. Обычно они связаны с конкретной должностью и рабочей средой. Если кандидат выбирает вакансию по своему уровню, требования уже не выглядят чрезмерными, а решающими становятся детали.

При этом молодёжь выходит на рынок труда всё более осознанно. Многие ищут стажировки ещё во время учёбы, пробуют себя в разных сферах и стараются быстрее понять, что им подходит. Это уже не ожидание случайного шанса, а активный поиск направления.

Работодатели тоже меняют подход. Они всё чаще смотрят не только на диплом и опыт, но и на мотивацию. Важно, понимает ли кандидат, куда идёт, почему выбрал именно эту компанию и может ли спокойно рассказать о своих сильных сторонах.

Один из главных разрывов - самопрезентация. Молодые кандидаты нередко говорят слишком шаблонно или теряются и не могут выделить главное. Из-за этого они выглядят слабее, чем есть на самом деле.

Сегодня от начинающих сотрудников ждут гибкости, готовности учиться, базового понимания технологий, включая искусственный интеллект, и умения общаться. В сферах, связанных с клиентами, важны и языки.

Компании постепенно подстраиваются под новую реальность. Растёт число стажировок, позиций младших специалистов и краткосрочных проектов. Для молодёжи всё важнее не только зарплата, но и атмосфера, поддержка руководителя, баланс между работой и личной жизнью.