Билет зарегистрировала, но система его не видит: рижанка обиделась на Rīgas satiksme

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

Поездка в рижском общественном транспорте окончилась для одной рижанки штрафом. При этом женщина утверждает, что купила и зарегистрировала билет.

«“Rīgas satiksme” показала себя! Купила билет, зарегистрировала! В приложении у меня все в порядке — билет зарегистрирован. Заходят эти собаки и требуют, чтобы я заплатила штраф в 15 евро, потому что в их системе видно, что билет недействителен! Тогда какой смысл быть честной, платить, если все равно остается, что ты не заплатила, и требуют, чтобы я заплатила штраф!», - пишет женщина в социальной сети «Threads».

Народ в комментариях не поддержал женщину, Яне написали, что работники лишь выполняют свою работу. А если возникают какие-то недоразумения - их нужно решать в установленном порядке.

«Не женщины же отвечают за это приложение, почему сразу собаки? Посмотрите с их точки зрения, они же не знают, что вы просканировали. Если у них покажется, что билет недействителен или его нет, это можно как-то спокойно обсудить. Штраф не платите, расслабьтесь, да, это неприятно, но не нужно сразу злиться», - отметила Диана.

Однако оказалось, что это не единичный случай: "У Анны был похожий опыт: «У меня была такая же ситуация. Они ничего не знают, не хотят ничего знать, пока я пыталась спокойно объяснить, они уже тыкали мне терминалом в лицо. Я заплатила. Я подала жалобу со всеми скриншотами: во сколько и что я сканировала, время посадки и т.д. Мне пришло электронное письмо о том, что дело рассматривается, и вот уже год тишина».

В Rīgas satiksme ситуацию объяснили так: после регистрации билета на создание QR-кода уходят 20 секунд и если контролер проверяет у вас билет раньше чем код сформировался, то билет в системе показываться не будет. Многие пассажиры регистрируют билет в последний момент, только когда видят зашедших в транспорт контролёров. В этом случае считается, что билет они не купили и им предлагают оплатить штраф.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Читать
Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Читать

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Читать

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Читать

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Читать

Того и гляди кирпич на голову упадёт: здание Сейма решено реконструировать

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Читать