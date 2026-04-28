Билет зарегистрировала, но система его не видит: рижанка обиделась на Rīgas satiksme

«“Rīgas satiksme” показала себя! Купила билет, зарегистрировала! В приложении у меня все в порядке — билет зарегистрирован. Заходят эти собаки и требуют, чтобы я заплатила штраф в 15 евро, потому что в их системе видно, что билет недействителен! Тогда какой смысл быть честной, платить, если все равно остается, что ты не заплатила, и требуют, чтобы я заплатила штраф!», - пишет женщина в социальной сети «Threads».

Народ в комментариях не поддержал женщину, Яне написали, что работники лишь выполняют свою работу. А если возникают какие-то недоразумения - их нужно решать в установленном порядке.

«Не женщины же отвечают за это приложение, почему сразу собаки? Посмотрите с их точки зрения, они же не знают, что вы просканировали. Если у них покажется, что билет недействителен или его нет, это можно как-то спокойно обсудить. Штраф не платите, расслабьтесь, да, это неприятно, но не нужно сразу злиться», - отметила Диана.

Однако оказалось, что это не единичный случай: "У Анны был похожий опыт: «У меня была такая же ситуация. Они ничего не знают, не хотят ничего знать, пока я пыталась спокойно объяснить, они уже тыкали мне терминалом в лицо. Я заплатила. Я подала жалобу со всеми скриншотами: во сколько и что я сканировала, время посадки и т.д. Мне пришло электронное письмо о том, что дело рассматривается, и вот уже год тишина».

В Rīgas satiksme ситуацию объяснили так: после регистрации билета на создание QR-кода уходят 20 секунд и если контролер проверяет у вас билет раньше чем код сформировался, то билет в системе показываться не будет. Многие пассажиры регистрируют билет в последний момент, только когда видят зашедших в транспорт контролёров. В этом случае считается, что билет они не купили и им предлагают оплатить штраф.