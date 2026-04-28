Удар по имиджу Москвы: российский Африканский корпус отступил с севера Мали после атак сепаратистов

Его взятие под контроль в 2023 году совместно с армией Мали было одним из главных военных успехов наемников, поддерживающих в стране военную хунту Ассими Гоиты. Будущее последнего как руководителя Мали сейчас выглядит туманно, говорят собеседники Би-би-си. Что произошло в Мали в выходные и как это отразится на российском влиянии в Мали и в Африке в целом?

В выходные повстанцы-туареги в координации с джихадистами в Мали осуществили одну из крупнейших атак на хунту, которая с 2021 года удерживает власть в стране. Нападениям подверглись столица, Бамако, а также несколько других городов и населенных пунктов. Группировки впервые провели скоординированную операцию против своего общего врага — малийской хунты во главе с Ассими Гоита — и открыто заявили о сотрудничестве.

Сообщалось об атаках в центральных городах Севаре и Мопти, а также в Гао на севере и на южной окраине пустыни Сахара. В Кати — городе, где расположена главная военная база хунты, в 15 км к северу от столицы, Бамако — в субботу в бою погиб министр обороны генерал-лейтенанта Садио Камара.

Атака сепаратистов-туарегов — которые добиваются создания отдельного этнического государства на севере Мали — была в основном сосредоточена на северных городах, тогда как связанная с «Аль-Каидой» джихадистская группировка «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» («Союз поддержки ислама и мусульман», JNIM) осуществила нападения на несколько объектов по всей стране.

Три собеседника Русской службы Би-би-си, вживую наблюдающих за положением в Бамако и его окрестностях, сообщили, что сейчас в столице и окрестностях «сравнительно спокойно, стреляют около [военных] баз», что, впрочем, не означает, что ситуация радикально не изменится в ближайшее время. По их словам, аэропорт в Бамако закрыт, и на пути туда стоят вооруженные блокпосты правительственных сил.

Покидая Кидаль

«Кидаль потерян», — сказал один из собеседников Би-би-си в Мали. Он утверждает, что российские наемники не вступали в прямые боестолкновения с повстанцами, а те «дали уйти» тем, кто не оказывал сопротивления.

В выходные представитель туарегского Фронта освобождения Азавада (FLA) Мохамед Эльмаулуд Рамадан сказал Би-би-си, что армия хунты и поддерживавшие ее россияне «навсегда покидают Кидаль», и что «Кидаль теперь свободен». «Было достигнуто соглашение между силами Азавада и российскими элементами Африканского корпуса с целью обеспечить их безопасный вывод из боевых действий», — сказал он.

По данным Русской службы Би-би-си, пока российские военные вели переговоры о том, как они покинут с малийскими союзниками Кидаль, российские сотрудники «Африканской инициативы» в Бамако провожали в Венецию местного диджея, который выступит в российском павильоне на биеннале современного искусства.

Поздно вечером в воскресенье генерал Умар Диарра, начальник Генштаба вооруженных сил хунты, подтвердил в эфире государственного телевидения, что малийская армия покинула Кидаль, и что ее силы перегруппировываются в Анефисе, городе примерно в 100 километрах (62 милях) к югу от Кидаля — его заявление цитирует AP.

Утром в понедельник отступление подтвердил и «Африканский корпус». В его телеграм-канале сообщается, что российские военные ушли из Кидаля вместе с военнослужащими армии Мали «в соответствии с совместным решением руководства республики».

В сети распространяются видеокадры, на которых повстанцы занимают бывшую базу российских наемников, но верифицировать эти кадры Би-би-си пока не удалось.

Полевой командир FLA, участвовавший в атаке на Кидаль, сказал Би-би-си, что группировка готовилась к наступлению «в течение месяцев», добавив: «Наша главная цель сейчас — установить контроль над Гао, а затем Тимбукту будет легко взять».

Собеседники Русской службы Би-би-си из «Национального движения за освобождение Азавада», впрочем, не спешат праздновать окончательную победу и пока не прогнозируют скорый захват власти в Бамако вооруженной оппозицией, которая сама наполнена непреодолимыми противоречиями между разными военизированными группировками.

«Я думаю, JNIM и FLA начали переговоры с россиянами, сказав: мы не хотим, чтобы вы были частью этого конфликта, вам следует оставаться в стороне от него; если вы хотите остаться в стороне, мы безопасно выведем ваших людей — предложение, которое россияне, очевидно, приняли», — сказала Би-би-си старший аналитик Обсерватории Западной Африки в Глобальной инициативe по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Флоре Бержер. По ее словам, при отступлении наемникам из Африканского корпуса позволили забрать тела нескольких погибших бойцов.

Из z-пабликов известно о потере как минимум одного российского военного вертолета и гибели его экипажа. «Африканский корпус» сообщает также об эвакуации из Кидаля некоторого количества раненых российских военнослужащих.

Бержер также рассказала, что по неподтвержденным сообщениям, бойцы «Африканского корпуса», базирующиеся в других лагерях на севере — в Агелоке и Тессалит (города на востоке от Кидаля), тоже отступают: «То есть речь идет не только о Кидале, а о более широком выводе Африканского корпуса с севера страны».

Случившееся указывает на то, что возможности военной разведки и российской разведки очень ограничены, а это долгосрочная проблема, добавил профессор Военного колледжа ВМС США Крис Фолкнер.

«Масштаб и охват операции [туарегов и JNIM] свидетельствуют о полном провале разведывательной деятельности со стороны FAMA или Африканского корпуса», — соглашается научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики (FPRI) Рафаэль Паренс. По его мнению, россияне отступили из Кидаля, поскольку столкнулись с подавляющим превосходством противника, а также потому, что с тех пор, как Министерство обороны России взяло на себя руководство наемниками в Африке, они стараются избегать потерь.

Серьезная неудача — что будет с российским военным присутствием в Мали?

Вплоть до осени 2023 года российские интересы в Африке были представлены деятельностью ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Мали «Вагнер» появился еще в 2021 году, когда на фоне госпереворота страну окончательно покинули французские миротворцы. Тогда полковник Ассими Гоита сместил президента Ибрагима Кейта, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении операции «Бархан», в рамках которой в стране находился французский миротворческий контингент — 5 тысяч военнослужащих. С их помощью Кейта как раз боролся с туарегскими сепаратистами. На замену французам Гоита и пригласил наемников «Вагнера».

Бензиновая война в Мали. Потеряет ли Кремль еще одного союзника

После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина замминистра обороны Юнус-бек Евкуров осенью 2023 года устроил целое турне по странам Африки, убеждая союзников, что создаваемый им «Африканский корпус» будет не менее эффективен, чем прежние российские наемники. Сейчас от ГРУ корпус курирует генерал-майор Андрей Аверьянов — Великобритания в 2024 году внесла его в санкционные списки в качестве командующего Африканским корпусом.

Аверьянов руководил подразделением 29155 ГРУ, ответственным за российские акции, направленные на дестабилизацию в Европе — в том числе за отравление Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Полиция Чехии подозревает Аверьянова в организации взрывов на военных складах страны в 2014 году.

Журналист центра «Досье» (признан в РФ «иноагентом») Денис Коротков назвал в эфире Breakfast Show командиром Африканского корпуса Константина Мирзаянца — он известен как командир «ЧВК Редут». Мирзаянц был одним из обвиняемых в резонансном деле об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова в 1994 году. Московский суд оправдал Мирзаянца и других фигурантов дела.

В 2023 году американская газета Wall Street Journal писала, что Мирзаянц вместе с Евкуровым и Андреем Аверьяновым посещал страны Африки.

В большинстве африканских государств-союзников России переход на работу с новой структурой одобрили. Бывший ЧВК «Вагнер» в его прежнем виде сохранил свое присутствие только в ЦАР. А в Мали наемники «Вагнера» долгое время работали параллельно в структурах Министерства обороны, но в прошлом году, очевидно, осознавая надвигающиеся проблемы, заявили о сворачивании своей миссии в этой стране.

Российский МИД грядущих проблем, судя по всему, до конца не понимал. А в субботу 26 апреля в разгар атаки повстанцев внешнеполитическое ведомство раскритиковал даже телеграм-канал Африканского корпуса — за то, что об усилиях корпуса по отражению нападения дипломаты умолчали: не упомянули «действия наших бойцов в Бамако, Кати, Гао, Севаре и особенно в Кидале»; «ни слова об отражении атаки боевиков, применении вертолетов и FPV-дронов, удержании ключевых позиций и потерях противника».

Для Москвы происходящее в Мали стало очередным ощутимым имиджевым ударом, который показывает российским союзникам, что в критический момент ожидать помощи с ее стороны вряд ли стоит.

По словам профессора Военного колледжа ВМС США Криса Фолкнера, решение россиян отступить из Кидаля похоже на стремление к самосохранению: «Является ли это стратегической паузой, чтобы определить дальнейшие шаги по защите режима [Гоиты], можно только гадать. Думаю, это создает серьезное напряжение в отношениях [Москвы с Бамако]», — сказал он Би-би-си. Флоре Бержер из GI-TOC заметила, что у Африканского корпуса и армии Мали и так были не лучшие отношения: «Они никогда не строились на доверии и уважении».

Фолкнер считает, что для России поражение в Мали — серьезная неудача и удар по имиджу. По его мнению, несправедливо экстраполировать этот кейс на все военное присутствие России в Африке, но ясно, что эффективным партнeром по борьбе с терроризмом в Мали российскому Африканскому корпусу стать не удалось. Как уже писала Би-би-си, в Мали Россия попыталась выиграть от сложностей во взаимоотношениях вооруженных группировок и военной хунты, но ее обычные рычаги — торговля оружием, наемники, экономические обещания — сработали не вполне. Доступа к рынку полезных ископаемых как в ЦАР в Мали Москве получить не удалось.

Гоите, чье политическое будущее и так было неопределенным с прошлого года на фоне топливного кризиса, который устроили в стране джихадисты из JNIM, будет очень трудно пережить новую неудачу — риски для его власти выросли, считает Крис Фолкнер. «Я не знаю, означает ли это, что люди внутри режима будут строить заговор с целью его свержения, но в данный момент это явно реальный риск. Войска, вероятно, не испытывают оптимизма относительно своих перспектив», — сказал он.

Флоре Бержер говорит, что режим Гоиты получил сокрушительный удар даже с персональной точки зрения — убит министр обороны, а глава малийской разведки генерал Модибо Коне тяжело ранен. Оба — его ближайшие сподвижники, с ними он осуществил военный переворот в 2021 году.

«Гибель Садио Камары — главного пророссийского офицера в хунте — может привести к выходу России из страны. Вместе с тем я не уверен, насколько вероятно, что Гоита лишится власти. Если на то пошло, он занимал более критическую позицию по отношению к российским операциям по сравнению с Камарой, и теперь у него, вероятно, появится повод выдворить россиян из страны в пользу турок или, возможно, даже американцев, одновременно укрепляя собственную базу власти», — сказал Би-би-си Рафаэль Паренс.