В Риге сорвали экспорт оборудования в Россию — предпринимателя оштрафовали

Также прокурор заключил соглашения о применении принудительных мер к двум юридическим лицам. Компания, в интересах которой предпринималась попытка обойти санкции, была ликвидирована, а с другой фирмы, из-за недостаточного контроля со стороны которой было совершено нарушение, взыскано 17 940 евро.

По данным следствия, обвиняемый, являясь членом правления одной из компаний, выполнял заказ российской фирмы и пытался экспортировать в Россию газовые и контрольные реле для защиты трансформаторов общей стоимостью более 161 тысячи евро.

В январе 2023 года он обратился к таможенному брокеру для оформления экспортных документов. После подготовки декларации оборудование планировалось отправить через Рижский свободный порт, однако сотрудники таможни выявили, что данные устройства подпадают под санкционный запрет, и отказали в их вывозе.

Расследование по делу проводила Налогово-таможенная полиция в сотрудничестве с прокуратурой по налоговым и таможенным делам.