Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
В Риге сорвали экспорт оборудования в Россию — предпринимателя оштрафовали

28 апреля, 2026 12:18

Рижский городской суд назначил предпринимателю штраф в размере 10 140 евро за попытку нарушения санкций Европейского союза, сообщили в прокуратуре. Наказание было согласовано между стороной обвинения и подсудимым и утверждено судом.

Также прокурор заключил соглашения о применении принудительных мер к двум юридическим лицам. Компания, в интересах которой предпринималась попытка обойти санкции, была ликвидирована, а с другой фирмы, из-за недостаточного контроля со стороны которой было совершено нарушение, взыскано 17 940 евро.

По данным следствия, обвиняемый, являясь членом правления одной из компаний, выполнял заказ российской фирмы и пытался экспортировать в Россию газовые и контрольные реле для защиты трансформаторов общей стоимостью более 161 тысячи евро.

В январе 2023 года он обратился к таможенному брокеру для оформления экспортных документов. После подготовки декларации оборудование планировалось отправить через Рижский свободный порт, однако сотрудники таможни выявили, что данные устройства подпадают под санкционный запрет, и отказали в их вывозе.

Расследование по делу проводила Налогово-таможенная полиция в сотрудничестве с прокуратурой по налоговым и таможенным делам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

