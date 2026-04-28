Миериня предложила Корее присоединиться к возглавляемой Латвией коалиции дронов

28 апреля, 2026

LETA

Спикер Сейма Дайга Миериня в ходе рабочего визита в Сеул встретилась со спикером Национального собрания Южной Кореи У Вон Сиком и обсудила возможности сотрудничества в области экономики, энергетики, безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Сейма.

Миериня подчеркнула важность опыта Кореи в укреплении энергетической безопасности, в том числе обсудила сотрудничество в области атомной энергетики и развитие малых модульных атомных электростанций.

В ходе переговоров также было отмечено экономическое сотрудничество: Латвия является крупнейшим поставщиком торфа в Корею, обеспечивая около 70% импорта этого сырья, и имеется потенциал дальнейшего сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме и развитии авиасообщения.

В сфере безопасности спикер Сейма призвала Корею присоединиться к возглавляемой Латвией коалиции дронов, уделив особое внимание исследованиям и разработкам.

В ходе визита Миериня также встретилась с премьер-министром Кореи, министром обороны, депутатами парламента, предпринимателями и представителями латвийской диаспоры, а также посетила энергетическую компанию "Doosan Enerbility".

Комментарии (0)
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

