Миериня предложила Корее присоединиться к возглавляемой Латвией коалиции дронов

Миериня подчеркнула важность опыта Кореи в укреплении энергетической безопасности, в том числе обсудила сотрудничество в области атомной энергетики и развитие малых модульных атомных электростанций.

В ходе переговоров также было отмечено экономическое сотрудничество: Латвия является крупнейшим поставщиком торфа в Корею, обеспечивая около 70% импорта этого сырья, и имеется потенциал дальнейшего сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме и развитии авиасообщения.

В сфере безопасности спикер Сейма призвала Корею присоединиться к возглавляемой Латвией коалиции дронов, уделив особое внимание исследованиям и разработкам.

В ходе визита Миериня также встретилась с премьер-министром Кореи, министром обороны, депутатами парламента, предпринимателями и представителями латвийской диаспоры, а также посетила энергетическую компанию "Doosan Enerbility".