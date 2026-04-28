Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 28. Апреля
После падения ветряка ответственное министерство проверит графики обслуживания ветряных турбин

28 апреля, 2026 13:25

LETA

Министерство климата и энергетики (МКЭ) планирует проверить и дать оценку графикам обслуживания ветряных турбин в Латвии, сообщил во вторник на пресс-конференции министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

Министр добавил, что после падения в воскресенье, 26 апреля, ветряной турбины в Бункской волости в настоящее время там ведутся работы по приведению территории в порядок. Одновременно в сотрудничестве с Рижским техническим университетом (РТУ) и производителем турбин "Vestas" проводится оценка причин инцидента.

Мелнис подчеркнул, что в связи с инцидентом планируется призвать ответственные учреждения немедленно провести проверки всех старых ветряных турбин. Он добавил, что МКЭ запросит у других ветропарков графики обслуживания и информацию о том, как они соблюдаются, в том числе в случаях, когда ветряная турбина не производит электроэнергию.

На вопрос, как могут проходить эти проверки, министр ответил, что сейчас самое важное - получить заключение экспертизы о том, почему произошел такой инцидент.

Одновременно будет продолжена работа над проектом правил, чтобы определить критерии и частоту технических осмотров, роль вовлеченных учреждений и другие аспекты. "Этот инцидент показал, насколько важен журнал технического обслуживания, и что в нем должно быть оговорено, когда обслуживание проведено. Это один из аспектов, который мы учтем в ходе этих проверок", - отметил Мелнис.

Он подчеркнул, что проект правил не увеличит административную нагрузку, так как оценивается текущий потенциал Государственной службы окружающей среды (ГСОС). По словам министра, проект находится в разработке, поэтому МКЭ сотрудничает с ГСОС, отраслью и общественностью, чтобы понять, какие вопросы должны находиться под надзором, в том числе ведутся дискуссии. В феврале этого года вовлеченным сторонам был отправлен черновик, а на прошлой неделе были получены рекомендации для повторного согласования и продвижения к межведомственному согласованию на портале правовых актов, добавил Мелнис.

Как сообщалось, в Бункской волости в воскресенье, 26 апреля, упала ветряная турбина.

Владелец предприятия ООО "Jaunmiki" Янис Мейстерс сообщил агентству ЛЕТА, что примерно в 8 часов утра была получена информация от "Sadales tīkls" о перебоях с электроэнергией, а в полдень управляющий ветропарком сообщил, что упала одна из турбин. На месте происшествия немедленно была отключена подача электроэнергии. В понедельник планируется начать работы по ликвидации последствий.

Было высказано предположение, что турбина, скорее всего, упала из-за сильного ветра, подозрений в злонамеренных действиях пока нет. Точная причина происшествия еще будет установлена.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Загрузка

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

