В Литве мальчик в гимназии напал с ножом на других школьников

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:02

Во вторник в литовском городе Мариямполе ученик гимназии напал с ножом на других школьников, ранив трёх человек. Об этом сообщили полиция и администрация учебного заведения.

Нападавший — 17-летний подросток — был задержан. По предварительным данным, две девочки получили несколько ударов небольшим ножом в спину, также пострадал один старшеклассник. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие — девочки 2007 и 2010 годов рождения.

Полиция не исключает, что подросток выбрал жертв случайно. Директор гимназии сообщила, что у нападавшего ранее наблюдались психологические проблемы.

После инцидента сотрудники школы оперативно начали эвакуацию учеников: сначала их вывели на школьный стадион, затем перевели в спортивный зал. Нападение произошло до начала занятий, поэтому все уроки во вторник были отменены.

Мэр Мариямполе призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что экстренные службы отреагировали быстро, а ученики и сотрудники школы сейчас находятся в безопасности.

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

