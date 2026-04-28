В Литве мальчик в гимназии напал с ножом на других школьников

Нападавший — 17-летний подросток — был задержан. По предварительным данным, две девочки получили несколько ударов небольшим ножом в спину, также пострадал один старшеклассник. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие — девочки 2007 и 2010 годов рождения.

Полиция не исключает, что подросток выбрал жертв случайно. Директор гимназии сообщила, что у нападавшего ранее наблюдались психологические проблемы.

После инцидента сотрудники школы оперативно начали эвакуацию учеников: сначала их вывели на школьный стадион, затем перевели в спортивный зал. Нападение произошло до начала занятий, поэтому все уроки во вторник были отменены.

Мэр Мариямполе призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что экстренные службы отреагировали быстро, а ученики и сотрудники школы сейчас находятся в безопасности.