В Риге открывается дневной центр хосписного ухода

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 12:26

Завтра, 29 апреля, в 10:00 в историческом здании "Сакта" на бульваре Бривибас, 32 в Риге откроется первый в Латвии дневной центр хосписного ухода, сообщили агентству ЛЕТА представители фонда "Hospiss LV".

Центр создан при поддержке Фонда общественной интеграции (ФОИ) как социальная услуга на базе сообщества для людей, находящихся на этапе паллиативного и хосписного ухода. В дневном центре хосписа пациенты смогут получить услуги паллиативных врачей и медсестер, водные процедуры и уход, психоэмоциональную поддержку, а также провести время с обученными волонтерами.

Центр также будет предоставлять услугу "передышка" для родственников пациентов: это возможность на несколько часов или на весь день доверить тяжелобольного близкого заботе профессионалов.

Центр приспособлен и для лежачих пациентов. Вход в него доступен людям в инвалидных колясках или на кроватях, также будет обеспечен специализированный транспорт для доставки пациентов в центр и домой.

В мероприятии по случаю открытия примут участие министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде, член правления "Valsts nekustamie īpašumi" Андрис Варна, директор ФОИ Инесе Калване, а также хозяйки центра Илзе Зосуле и Илзе Неймане-Нешпора.

После открытия запланирована экскурсия по помещениям вместе с архитектором Бригитой Булой.

Как отмечает член правления фонда "Hospiss LV" Зосуле, с помощью дневного центра организация хочет подчеркнуть, что человеческая жизнь имеет ценность и человек имеет право на необходимые ему услуги даже в самые трудные моменты жизни, а также что включение паллиативных пациентов в общественную жизнь является само собой разумеющимся.

Дневной центр хосписного ухода создан в рамках реализуемого ФОИ проекта Европейского союза "Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг на базе сообщества".

Информация на сайте ФОИ свидетельствует, что целевой группой дневного центра хосписного ухода будут совершеннолетние и люди пенсионного возраста, в том числе люди с деменцией или неизлечимыми заболеваниями, которым консилиум врачей констатировал ограниченную продолжительность жизни до шести месяцев.

ФОИ отмечает, что клиенты паллиативного и хосписного профиля в Латвии часто оказываются в длительной изоляции и одиночестве, так как по состоянию здоровья не могут выходить из дома и получать услуги.

Существенно ограничен и их доступ к основной гигиене, включая возможность помыться под проточной водой, уход за волосами, а также уход за руками и ногами. В то же время близкие нередко долгое время заботятся об этих людях в одиночку, испытывая физическое и эмоциональное перенапряжение.

В дневном центре хосписного ухода клиентам в безопасной и уютной обстановке будут доступны наблюдение за здоровьем, контроль симптомов и терапия для облегчения боли, физическая и социальная активность, психологические и духовные консультации.

О клиентах и их близких будут заботиться медперсонал, санитары, психологи, творческие терапевты, капеллан и обученные волонтеры.

В качестве планируемых результатов ФОИ упоминает достойный заключительный этап жизни для клиентов хосписа, сочетающий уютную обстановку со всесторонней помощью и возможностями социализации, а также целенаправленную поддержку близких, снижающую риск выгорания. Также планируется создать основу для внедрения этой услуги в других самоуправлениях Латвии.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

