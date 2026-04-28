В Риге открывается дневной центр хосписного ухода

Центр создан при поддержке Фонда общественной интеграции (ФОИ) как социальная услуга на базе сообщества для людей, находящихся на этапе паллиативного и хосписного ухода. В дневном центре хосписа пациенты смогут получить услуги паллиативных врачей и медсестер, водные процедуры и уход, психоэмоциональную поддержку, а также провести время с обученными волонтерами.

Центр также будет предоставлять услугу "передышка" для родственников пациентов: это возможность на несколько часов или на весь день доверить тяжелобольного близкого заботе профессионалов.

Центр приспособлен и для лежачих пациентов. Вход в него доступен людям в инвалидных колясках или на кроватях, также будет обеспечен специализированный транспорт для доставки пациентов в центр и домой.

В мероприятии по случаю открытия примут участие министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде, член правления "Valsts nekustamie īpašumi" Андрис Варна, директор ФОИ Инесе Калване, а также хозяйки центра Илзе Зосуле и Илзе Неймане-Нешпора.

После открытия запланирована экскурсия по помещениям вместе с архитектором Бригитой Булой.

Как отмечает член правления фонда "Hospiss LV" Зосуле, с помощью дневного центра организация хочет подчеркнуть, что человеческая жизнь имеет ценность и человек имеет право на необходимые ему услуги даже в самые трудные моменты жизни, а также что включение паллиативных пациентов в общественную жизнь является само собой разумеющимся.

Дневной центр хосписного ухода создан в рамках реализуемого ФОИ проекта Европейского союза "Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг на базе сообщества".

Информация на сайте ФОИ свидетельствует, что целевой группой дневного центра хосписного ухода будут совершеннолетние и люди пенсионного возраста, в том числе люди с деменцией или неизлечимыми заболеваниями, которым консилиум врачей констатировал ограниченную продолжительность жизни до шести месяцев.

ФОИ отмечает, что клиенты паллиативного и хосписного профиля в Латвии часто оказываются в длительной изоляции и одиночестве, так как по состоянию здоровья не могут выходить из дома и получать услуги.

Существенно ограничен и их доступ к основной гигиене, включая возможность помыться под проточной водой, уход за волосами, а также уход за руками и ногами. В то же время близкие нередко долгое время заботятся об этих людях в одиночку, испытывая физическое и эмоциональное перенапряжение.

В дневном центре хосписного ухода клиентам в безопасной и уютной обстановке будут доступны наблюдение за здоровьем, контроль симптомов и терапия для облегчения боли, физическая и социальная активность, психологические и духовные консультации.

О клиентах и их близких будут заботиться медперсонал, санитары, психологи, творческие терапевты, капеллан и обученные волонтеры.

В качестве планируемых результатов ФОИ упоминает достойный заключительный этап жизни для клиентов хосписа, сочетающий уютную обстановку со всесторонней помощью и возможностями социализации, а также целенаправленную поддержку близких, снижающую риск выгорания. Также планируется создать основу для внедрения этой услуги в других самоуправлениях Латвии.