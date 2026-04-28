А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде (1)

«Вести» 28 апреля, 2026 10:26

Важно 1 комментариев

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

Участие команды Латвии в Олимпийских играх - 2026 в Милане и Кортине обошлось казне в общей сложности в 2,415 млн. евро. Об этом сообщил глава Латвийского олимпийского комитета Раймондс ЛАЗДИНЬШ на заседании спортивной подкомиссии Сейма. Расходы на техническую поддержку Олимпиады составили 1,828 млн. евро, этим занимались спортивные федерации.

При этом авиабилеты и перевозка багажа - 160 480 евро; суточные и командировочные расходы команды Латвии — 92 250 евро; проживание за пределами олимпийских деревень в предоставленных организаторами помещениях — 123 357 евро; страхование команды — 7 835 евро; улучшение условий проживания в Олимпийских деревнях латвийских спортсменов — 25 000 евро. Общая сумма этих расходов - 408 922 евро.

А также экипировка команды - 26 450 евро; экипировка латвийской паралимпийской делегации — 48 950 евро; культурная программа Милана и Кортины — 49 850 евро; медицинское обеспечение латвийской команды — 53 705 евро.

Расходы, связанные с подготовкой команд по керлингу на колясках к зимним Паралимпийским играм в цикле 2023-2026 годов, составили 294 355 евро. Турниры, тренировочные сборы и аренда льда - 71 757 евро; 51 797 евро брутто - зарплаты в Латвийском паралимпийском комитете; 40 312 евро — призовые.

Финансирование команды составило 15 391 евро, прочие расходы, включая услуги физиотерапевта, экипировку и теплую одежду, — 16 410 евро, 1 590 евро - медицинская страховка. Расходы на фото- и видеосъемку и освещение игр в социальных сетях - 8 194 евро. Государственная дотация Латвийской ассоциации керлинга составила 90 000 евро.

Латвия была представлена на XXV зимних Олимпийских играх самой многочисленной делегацией в истории страны — 68 спортсменами, которые соревновались в 9 видах спорта и 28 дисциплинах. Латвия завоевала две медали: Элина Иева БОТА выиграла «серебро» в санном спорте, а Робертс КРУЗБЕРГС — «бронзу» в шорт-треке.

На Паралимпийских играх в Милане и Кортине Латвия была представлена в керлинге на колясках в смешанных парных и командных соревнованиях, а Полина РОЖКОВА и Агрис ЛАСМАНС завоевали бронзовые медали в смешанных парных соревнованиях в Кортине...

Комментарии (1)
Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта
Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта (1)

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок (1)

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло? (1)

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе… (1)

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена (1)

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check (1)

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Прогноз на майские праздники: до плюс 23 (1)

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

