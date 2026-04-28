Участие команды Латвии в Олимпийских играх - 2026 в Милане и Кортине обошлось казне в общей сложности в 2,415 млн. евро. Об этом сообщил глава Латвийского олимпийского комитета Раймондс ЛАЗДИНЬШ на заседании спортивной подкомиссии Сейма. Расходы на техническую поддержку Олимпиады составили 1,828 млн. евро, этим занимались спортивные федерации.

При этом авиабилеты и перевозка багажа - 160 480 евро; суточные и командировочные расходы команды Латвии — 92 250 евро; проживание за пределами олимпийских деревень в предоставленных организаторами помещениях — 123 357 евро; страхование команды — 7 835 евро; улучшение условий проживания в Олимпийских деревнях латвийских спортсменов — 25 000 евро. Общая сумма этих расходов - 408 922 евро.

А также экипировка команды - 26 450 евро; экипировка латвийской паралимпийской делегации — 48 950 евро; культурная программа Милана и Кортины — 49 850 евро; медицинское обеспечение латвийской команды — 53 705 евро.

Расходы, связанные с подготовкой команд по керлингу на колясках к зимним Паралимпийским играм в цикле 2023-2026 годов, составили 294 355 евро. Турниры, тренировочные сборы и аренда льда - 71 757 евро; 51 797 евро брутто - зарплаты в Латвийском паралимпийском комитете; 40 312 евро — призовые.

Финансирование команды составило 15 391 евро, прочие расходы, включая услуги физиотерапевта, экипировку и теплую одежду, — 16 410 евро, 1 590 евро - медицинская страховка. Расходы на фото- и видеосъемку и освещение игр в социальных сетях - 8 194 евро. Государственная дотация Латвийской ассоциации керлинга составила 90 000 евро.

Латвия была представлена на XXV зимних Олимпийских играх самой многочисленной делегацией в истории страны — 68 спортсменами, которые соревновались в 9 видах спорта и 28 дисциплинах. Латвия завоевала две медали: Элина Иева БОТА выиграла «серебро» в санном спорте, а Робертс КРУЗБЕРГС — «бронзу» в шорт-треке.

На Паралимпийских играх в Милане и Кортине Латвия была представлена в керлинге на колясках в смешанных парных и командных соревнованиях, а Полина РОЖКОВА и Агрис ЛАСМАНС завоевали бронзовые медали в смешанных парных соревнованиях в Кортине...