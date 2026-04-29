Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.