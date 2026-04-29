Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

В мозге нашли тайную кнопку сытости: вот почему мы не всегда можем остановиться

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 09:34

Наука

Оказывается, сигнал «хватит есть» в мозге включает не только привычная система нейронов. Учёные нашли ещё одно звено - и картина вдруг стала куда интереснее.

Чувство сытости может быть куда сложнее, чем казалось раньше. Исследователи выяснили, что после еды в мозге запускается целая цепочка сигналов, которая помогает организму понять: пищи уже достаточно.

Долгое время считалось, что главную роль здесь играют в основном нейроны. Но теперь в центре внимания оказались и другие клетки мозга - астроциты. Обычно их воспринимали скорее как «помощников», однако оказалось, что они тоже участвуют в моменте, когда организм словно говорит себе: стоп, хватит.

Схема выглядит так: после еды повышается уровень глюкозы. Её замечают специальные клетки, затем сигнал передаётся дальше через молекулу лактата, а уже после этого включаются астроциты. Те, в свою очередь, активируют нейроны, связанные с насыщением.

Самое любопытное - в эксперименте хватило даже очень локального запуска, чтобы сигнал пошёл дальше по цепочке. То есть механизм работает не как одинокая кнопка, а скорее как сеть, в которой одна реакция подталкивает следующую.

Звучит почти как объяснение вечной загадки: почему в один день человеку хватает обычной порции, а в другой рука всё равно тянется за добавкой. Конечно, до готовых рецептов для похудения ещё далеко. Но сама идея уже интригует: возможно, ощущение сытости - это не просто сила воли и не только привычка, а куда более хитрая работа мозга.

И если так, то разговор о переедании, диетах и «слабом характере» может однажды зазвучать совсем иначе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
Важно

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Важно

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Важно

WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

Мир 12:29

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.

Читать
Загрузка

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 12:09

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Новости Латвии 12:00

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Важно 11:56

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Новости Латвии 11:50

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Важно 11:34

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

Важно 11:23

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать