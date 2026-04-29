В мозге нашли тайную кнопку сытости: вот почему мы не всегда можем остановиться

Чувство сытости может быть куда сложнее, чем казалось раньше. Исследователи выяснили, что после еды в мозге запускается целая цепочка сигналов, которая помогает организму понять: пищи уже достаточно.

Долгое время считалось, что главную роль здесь играют в основном нейроны. Но теперь в центре внимания оказались и другие клетки мозга - астроциты. Обычно их воспринимали скорее как «помощников», однако оказалось, что они тоже участвуют в моменте, когда организм словно говорит себе: стоп, хватит.

Схема выглядит так: после еды повышается уровень глюкозы. Её замечают специальные клетки, затем сигнал передаётся дальше через молекулу лактата, а уже после этого включаются астроциты. Те, в свою очередь, активируют нейроны, связанные с насыщением.

Самое любопытное - в эксперименте хватило даже очень локального запуска, чтобы сигнал пошёл дальше по цепочке. То есть механизм работает не как одинокая кнопка, а скорее как сеть, в которой одна реакция подталкивает следующую.

Звучит почти как объяснение вечной загадки: почему в один день человеку хватает обычной порции, а в другой рука всё равно тянется за добавкой. Конечно, до готовых рецептов для похудения ещё далеко. Но сама идея уже интригует: возможно, ощущение сытости - это не просто сила воли и не только привычка, а куда более хитрая работа мозга.

И если так, то разговор о переедании, диетах и «слабом характере» может однажды зазвучать совсем иначе.