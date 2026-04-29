«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе (1)

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 09:58

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

«Вот пример, когда обезьяне не стоит давать играть с гранатой… “Прогрессивные”, вы что, совсем с ума сошли? Я ещё могу попытаться понять, что горстка жителей Гризинькалнса, потом приход церкви Святой Гертруды… но то, что вы придумали установить вокруг школы на Тейке два бетонных “успокоителя”, извините, “модальных фильтра”… Я понимаю, что дети и семьи вас не интересуют (потому что, по-вашему, они иждивенцы и лишние потребители CO₂), но для нас, нормальных латвийских семей, абсолютно неприемлемо, что вы лишите доступа к школе на Тейке, чтобы высадить и забрать детей! Я каждый день вожу туда детей, там уже сейчас по утрам невозможно нормально высадить детей, потому что пробки… вы вообще дружите с головой? Один въезд на круговое движение у школы… вы понимаете, какие там будут пробки и полная остановка движения во всём районе? Пожалуйста, объясните, Марта Котелло, как мне с улицы Бривибас со стороны Юглы отвезти ребёнка в школу? Вы понимаете, что улица Таливалжа — это важная транспортная артерия Риги, которая разгружает движение с перекрёстка Бривибас–Тейка? Ааа… точно, ездя на велотренажёре,это трудно понять», - пишет Кулбергс.

В свою очередь Рижская дума уже прокомментировала публикацию политика: «Здравствуйте! Варианты снижения интенсивности движения были разработаны на основе инициативы Средней школы Тейки и родителей учеников. В настоящее время ещё разрабатывается окончательный, актуальный вариант, который в ближайшее время будет обсуждён с советом школы и родителями. Это не окончательные планируемые изменения».

 

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком (1)

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха (1)

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку (1)

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов (1)

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы (1)

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии (1)

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники (1)

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать