«Вот пример, когда обезьяне не стоит давать играть с гранатой… “Прогрессивные”, вы что, совсем с ума сошли? Я ещё могу попытаться понять, что горстка жителей Гризинькалнса, потом приход церкви Святой Гертруды… но то, что вы придумали установить вокруг школы на Тейке два бетонных “успокоителя”, извините, “модальных фильтра”… Я понимаю, что дети и семьи вас не интересуют (потому что, по-вашему, они иждивенцы и лишние потребители CO₂), но для нас, нормальных латвийских семей, абсолютно неприемлемо, что вы лишите доступа к школе на Тейке, чтобы высадить и забрать детей! Я каждый день вожу туда детей, там уже сейчас по утрам невозможно нормально высадить детей, потому что пробки… вы вообще дружите с головой? Один въезд на круговое движение у школы… вы понимаете, какие там будут пробки и полная остановка движения во всём районе? Пожалуйста, объясните, Марта Котелло, как мне с улицы Бривибас со стороны Юглы отвезти ребёнка в школу? Вы понимаете, что улица Таливалжа — это важная транспортная артерия Риги, которая разгружает движение с перекрёстка Бривибас–Тейка? Ааа… точно, ездя на велотренажёре,это трудно понять», - пишет Кулбергс.

В свою очередь Рижская дума уже прокомментировала публикацию политика: «Здравствуйте! Варианты снижения интенсивности движения были разработаны на основе инициативы Средней школы Тейки и родителей учеников. В настоящее время ещё разрабатывается окончательный, актуальный вариант, который в ближайшее время будет обсуждён с советом школы и родителями. Это не окончательные планируемые изменения».