Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

«Помутнение рассудка!» Уже бывший министр в Литве признался, что взял взятку

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 10:42

Мир

Спешно покинувший Сейм бывший влиятельный консерватор Казис Старкявичюс признался правоохранительным органам в получении взятки, принес полученные деньги следователям и заявил, что сожалеет о своем поступке, сообщает портал 15min.

По данным источников 15min, взятка наличными в размере до 20 тыс. евро была передана бывшему министру сельского хозяйства в октябре прошлого года.

Подозревается, что взятку ему в Вильнюсе передал бизнесмен Даниэль Криницкий, связанный с бывшим главой Государственной службы растениеводства Юрием Корниенко.

Последний также упоминается в рассматриваемом в настоящее время в суде деле о коррупции в Шяуляй, в рамках которого обвинения предъявлены и мэру города Артурасу Висоцкасу.

По неофициальным данным, конверт с предназначенными для Старкявичюса деньгами Криницкий мог оставить в общежитии Сейма в Вильнюсе, поэтому они не были найдены во время обысков, проведенных в начале февраля дома у политика и в его рабочем кабинете в здании парламента. По словам источников 15min, политик сам принес их следователям.

По данным портала, Старкявичюс заявил следователям, что не провоцировал дачу взятки и не хотел брать предложенные ему деньги, якобы даже пытался вернуть их  Криницкому, но признал, что 20 тыс. евро все же оказались у него. Эту версию экс-парламентарий подтвердил и 15min.

Старкявичюс сказал, что не хотел жить в постоянном страхе и с угрызениями совести.

«Мне стало намного легче, я освободился от давившего на меня бремени. Это была самая большая ошибка в моей жизни, помутнение рассудка», - сказал 15min один из фигурантов масштабного коррупционного дела.

Как писало агентство BNS, в деле о взяточничестве в Государственной службе растениеводства подозрения также предъявлены бывшему премьеру и председателю Сейма Саулюсу Сквярнялису, его бывшей советнице Агне Силицкене, работавшей в Службе растениеводства, и еще более чем десяти лицам.

Как указала Генеральная прокуратура, общая сумма взяток по этому делу могла составить не менее 1 млн 112 тыс. евро.

По данным правоохранителей, с июня 2025 года бывший глава этой службы  Корниенко, его советник Аурелиюс Шапранаускас и другие лица ежемесячно распределяли взятки, полученные от представителей перевозящих растения и растительную продукцию компаний за выдачу фитосанитарных сертификатов, между членами преступной группы и другими лицами, включая политиков.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
Важно

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
Важно

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой (2)

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Важно

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Загрузка

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Новости Латвии 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Новости Латвии 11:50

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Мир 11:19

Мир 0 комментариев

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать