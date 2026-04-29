«Помутнение рассудка!» Уже бывший министр в Литве признался, что взял взятку

По данным источников 15min, взятка наличными в размере до 20 тыс. евро была передана бывшему министру сельского хозяйства в октябре прошлого года.

Подозревается, что взятку ему в Вильнюсе передал бизнесмен Даниэль Криницкий, связанный с бывшим главой Государственной службы растениеводства Юрием Корниенко.

Последний также упоминается в рассматриваемом в настоящее время в суде деле о коррупции в Шяуляй, в рамках которого обвинения предъявлены и мэру города Артурасу Висоцкасу.

По неофициальным данным, конверт с предназначенными для Старкявичюса деньгами Криницкий мог оставить в общежитии Сейма в Вильнюсе, поэтому они не были найдены во время обысков, проведенных в начале февраля дома у политика и в его рабочем кабинете в здании парламента. По словам источников 15min, политик сам принес их следователям.

По данным портала, Старкявичюс заявил следователям, что не провоцировал дачу взятки и не хотел брать предложенные ему деньги, якобы даже пытался вернуть их Криницкому, но признал, что 20 тыс. евро все же оказались у него. Эту версию экс-парламентарий подтвердил и 15min.

Старкявичюс сказал, что не хотел жить в постоянном страхе и с угрызениями совести.

«Мне стало намного легче, я освободился от давившего на меня бремени. Это была самая большая ошибка в моей жизни, помутнение рассудка», - сказал 15min один из фигурантов масштабного коррупционного дела.

Как писало агентство BNS, в деле о взяточничестве в Государственной службе растениеводства подозрения также предъявлены бывшему премьеру и председателю Сейма Саулюсу Сквярнялису, его бывшей советнице Агне Силицкене, работавшей в Службе растениеводства, и еще более чем десяти лицам.

Как указала Генеральная прокуратура, общая сумма взяток по этому делу могла составить не менее 1 млн 112 тыс. евро.

По данным правоохранителей, с июня 2025 года бывший глава этой службы Корниенко, его советник Аурелиюс Шапранаускас и другие лица ежемесячно распределяли взятки, полученные от представителей перевозящих растения и растительную продукцию компаний за выдачу фитосанитарных сертификатов, между членами преступной группы и другими лицами, включая политиков.