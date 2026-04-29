Учёные расшифруют «азбуку Морзе» внутри клеток: она может объяснить, как начинается рак

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 11:17

Наука 0 комментариев

Учёные запускают большое исследование, которое должно помочь понять, почему обычное деление клеток иногда выходит из-под контроля и превращается в одну из главных причин развития рака.

Команда Университета Данди вместе с Институтом Макса Планка будет изучать быстрые химические сигналы внутри клеток. Сами исследователи сравнивают их с «биологической азбукой Морзе»: белки в клетке словно получают короткие команды «включиться» и «выключиться», а от правильного ритма этих сигналов зависит, как клетка будет себя вести.

Речь идёт о процессе, при котором к белкам прикрепляются и затем снимаются специальные химические метки. Это происходит очень быстро и помогает клетке понять, когда ей делиться, как именно это делать и когда остановиться. Если такой внутренний ритм нарушается, клетка может начать делиться неправильно.

Именно это особенно важно для понимания рака. При онкологических заболеваниях клетки часто теряют нормальный контроль над делением. Они продолжают размножаться тогда, когда организм уже не должен давать им такую команду. Учёные хотят увидеть, какие именно сигналы ломаются и почему клеточная «команда» перестаёт работать как надо.

Проект рассчитан на восемь лет и получил финансирование в размере 4 млн фунтов. Исследователи надеются, что расшифровка этого скрытого клеточного кода поможет не только лучше понять, как развивается рак, но и в будущем приблизит появление более точных методов лечения.

Пока это не готовое лекарство и не быстрый прорыв в терапии. Но сама идея звучит почти фантастически: внутри каждой клетки может работать собственная система коротких сигналов, и если научиться её читать, можно будет лучше понять, в какой момент жизнь клетки начинает идти не по плану.
 
 
 

Комментарии (0)

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе (1)

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.

Читать
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать