Учёные расшифруют «азбуку Морзе» внутри клеток: она может объяснить, как начинается рак

Команда Университета Данди вместе с Институтом Макса Планка будет изучать быстрые химические сигналы внутри клеток. Сами исследователи сравнивают их с «биологической азбукой Морзе»: белки в клетке словно получают короткие команды «включиться» и «выключиться», а от правильного ритма этих сигналов зависит, как клетка будет себя вести.

Речь идёт о процессе, при котором к белкам прикрепляются и затем снимаются специальные химические метки. Это происходит очень быстро и помогает клетке понять, когда ей делиться, как именно это делать и когда остановиться. Если такой внутренний ритм нарушается, клетка может начать делиться неправильно.

Именно это особенно важно для понимания рака. При онкологических заболеваниях клетки часто теряют нормальный контроль над делением. Они продолжают размножаться тогда, когда организм уже не должен давать им такую команду. Учёные хотят увидеть, какие именно сигналы ломаются и почему клеточная «команда» перестаёт работать как надо.

Проект рассчитан на восемь лет и получил финансирование в размере 4 млн фунтов. Исследователи надеются, что расшифровка этого скрытого клеточного кода поможет не только лучше понять, как развивается рак, но и в будущем приблизит появление более точных методов лечения.

Пока это не готовое лекарство и не быстрый прорыв в терапии. Но сама идея звучит почти фантастически: внутри каждой клетки может работать собственная система коротких сигналов, и если научиться её читать, можно будет лучше понять, в какой момент жизнь клетки начинает идти не по плану.





