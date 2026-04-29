По её словам, улучшения пенсионной системы возможны и обсуждение необходимо. В отдельных случаях жителям можно было бы предоставить больше возможностей влиять на использование средств второго пенсионного уровня. Однако, считает Силиня, в предвыборной атмосфере нельзя гарантировать принятие взвешенных решений, поэтому реформы лучше отложить.

В то же время глава фракции "Союза Зеленых и Крестьян" (ZZS) Харийс Рокпелнис сообщил, что коалиция уже начала обсуждение инициативы о разрешении использовать накопления второго уровня для оплаты медицинских расходов. По его словам, вопрос сложный и вызвал широкий общественный резонанс, поэтому партнёрам нужно дополнительное время для изучения предложений.

ZZS намерена предложить разрешить жителям использовать накопленные средства на обоснованное медицинское лечение. Сейчас капитал второго уровня можно получить только при назначении пенсии по возрасту или в случае смерти участника системы.

Депутаты ZZS подчёркивают, что в условиях проблем в системе здравоохранения, когда люди не могут своевременно получить помощь или купить необходимые лекарства, следует обсуждать возможность использования этих накоплений. Они также указывают, что второй уровень — это частные средства, и людям с ограниченными доходами нужно дать доступ к ним для лечения.

Предполагается, что Кабинет министров определит перечень диагнозов и критерии для получения средств. При этом партнёры по коалиции из «Нового единства» и «Прогрессивных» ранее выражали скепсис по поводу обсуждения этой инициативы в предвыборный период.