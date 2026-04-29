Давайте уже после выборов? Силиня предлагает отложить важные решения на осень (1)

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 11:14

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Вопрос о накоплениях второго пенсионного уровня не следует рассматривать до осенних выборов в Saeima, а лучше передать на оценку следующему созыву парламента. Такое мнение в интервью программе «Rīta panorāma» высказала премьер-министр Эвика Силиня.

По её словам, улучшения пенсионной системы возможны и обсуждение необходимо. В отдельных случаях жителям можно было бы предоставить больше возможностей влиять на использование средств второго пенсионного уровня. Однако, считает Силиня, в предвыборной атмосфере нельзя гарантировать принятие взвешенных решений, поэтому реформы лучше отложить.

В то же время глава фракции "Союза Зеленых и Крестьян" (ZZS) Харийс Рокпелнис сообщил, что коалиция уже начала обсуждение инициативы о разрешении использовать накопления второго уровня для оплаты медицинских расходов. По его словам, вопрос сложный и вызвал широкий общественный резонанс, поэтому партнёрам нужно дополнительное время для изучения предложений.

ZZS намерена предложить разрешить жителям использовать накопленные средства на обоснованное медицинское лечение. Сейчас капитал второго уровня можно получить только при назначении пенсии по возрасту или в случае смерти участника системы.

Депутаты ZZS подчёркивают, что в условиях проблем в системе здравоохранения, когда люди не могут своевременно получить помощь или купить необходимые лекарства, следует обсуждать возможность использования этих накоплений. Они также указывают, что второй уровень — это частные средства, и людям с ограниченными доходами нужно дать доступ к ним для лечения.

Предполагается, что Кабинет министров определит перечень диагнозов и критерии для получения средств. При этом партнёры по коалиции из «Нового единства» и «Прогрессивных» ранее выражали скепсис по поводу обсуждения этой инициативы в предвыборный период.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком (1)

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха (1)

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку (1)

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов (1)

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы (1)

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии (1)

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники (1)

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

