Это уже «красный флажок»: сколько ещё в Латвии ржавых и старых ветряков?

Если турбина какое-то время не работает, это уже является сигналом о том, что ее техническое состояние следует проверить, отметили в Ассоциации энергии ветра.

«В этом случае это уже «красный флажок», когда нужно что-то предпринимать. И тогда возникает вопрос, можно ли классифицировать ее [ветряную турбину] так же как, например, обрушившийся дом, то есть как объект, деградирующий среду. И тогда, соответственно, строительное управление могло бы принять решение о принудительных механизмах, с помощью которых это можно сделать», — рассуждает член совета ассоциации Ренар Урбановичс.

Однако в настоящее время такого регулирования нет.

По мнению ассоциации, в группе наибольшего риска находятся сравнительно небольшие турбины, приобретенные на вторичном рынке. У них необходимо проверять механическую прочность. То, что упавший ветрогенератор долго не использовался, проржавел и физически износился совпадает с первоначальными выводами строительного инспектора Госбюро по контролю за строительством.

«Эксплуатационный надзор, конечно, является обязанностью строительных управлений, но обычно это делается после появления сигналов о том, что что-то не выполняется. Но, конечно, строительным управлениям невозможно осмотреть все инженерные сооружения или строения», — признала директор Госбюро по контролю за строительством Байба Витолиня.

Сколько именно в Латвии таких изношенных ветряных турбин, не выполняющих свою первоначальную функцию, никто не обобщал. Sadales tīkls не имеет права делиться данными, а в ответственном министерстве таких данных нет.

.Ассоциация энергии ветра также не назвала точного числа, приведя лишь оценочные данные.

«Речь идет, возможно, о каких-то 20–30 турбинах в общей сложности, расположенных в пяти разных местах.

Так что это не слишком много, и это те условно повышенного риска объекты, за которыми с технической точки зрения нам следовало бы следить немного внимательнее, чем за новыми крупными проектами» », — сказал Урбановичс

«У нас нет точной информации. К сожалению, этот инцидент, вероятно, послужит основанием для упорядочивания этой системы, и это уже незамедлительно делается», —заверил парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирбе (Союз зеленых и крестьян).

Одной из причин отсутствия данных в настоящее время является то, что многие такие турбины в свое время были оформлены как установки для собственного потребления. Тем не менее, чтобы их можно было обследовать, в среду, 29 апреля, планируется обратиться к Министерству экономики с просьбой подключиться к решению этого вопроса..

«Мы попросили Госбюро по контролю за строительств и Министерство экономики как ответственное за строительную сферу», — сказал Ирбе.

Также планируется попросить провести инвентаризацию оборудования и, по возможности, оценить его техническое состояние. В свою очередь, в ближайшем будущем, в начале лета, такие проблемы должны быть решены разрабатываемыми сейчас правилами эксплуатации.

Как сообщалось ранее, в Бункской волости Южнокурземского края в воскресенье, 26 апреля, упала ветряная турбина. Никто не пострадал. В ветропарке находятся пять небольших турбин, а общая мощность парка составляет один мегаватт. Турбины были установлены примерно 15 лет назад, однако нынешний владелец приобрел их пять–шесть лет назад.