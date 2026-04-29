Это уже «красный флажок»: сколько ещё в Латвии ржавых и старых ветряков?

© Lsm.lv 29 апреля, 2026 07:38

Случай с поваленной сильным ветром ветряной турбиной выявил ряд нерешенных вопросов, связанных с изношенными установками для производства ветроэнергии, в том числе с их техническим надзором. На данный момент никто не подсчитал, сколько в Латвии турбин, которые уже отработали свой ресурс и потому могут представлять опасность. Ответственное министерство обещает потребовать обследования турбин, а также разработать правила, которые в будущем будут регулировать надзор за такими объектами, сообщили на LTV в программе Panorāma.

Если турбина какое-то время не работает, это уже является сигналом о том, что ее техническое состояние следует проверить, отметили в Ассоциации энергии ветра.

«В этом случае это уже «красный флажок», когда нужно что-то предпринимать. И тогда возникает вопрос, можно ли классифицировать ее [ветряную турбину] так же как, например, обрушившийся дом, то есть как объект, деградирующий среду. И тогда, соответственно, строительное управление могло бы принять решение о принудительных механизмах, с помощью которых это можно сделать», — рассуждает член совета ассоциации Ренар Урбановичс.

Однако в настоящее время такого регулирования нет.

По мнению ассоциации, в группе наибольшего риска находятся сравнительно небольшие турбины, приобретенные на вторичном рынке. У них необходимо проверять механическую прочность. То, что упавший ветрогенератор долго не использовался, проржавел и физически износился совпадает с первоначальными выводами строительного инспектора Госбюро по контролю за строительством.

«Эксплуатационный надзор, конечно, является обязанностью строительных управлений, но обычно это делается после появления сигналов о том, что что-то не выполняется. Но, конечно, строительным управлениям невозможно осмотреть все инженерные сооружения или строения», — признала директор Госбюро по контролю за строительством Байба Витолиня.

Сколько именно в Латвии таких изношенных ветряных турбин, не выполняющих свою первоначальную функцию, никто не обобщал. Sadales tīkls не имеет права делиться данными, а в ответственном министерстве таких данных нет.

.Ассоциация энергии ветра также не назвала точного числа, приведя лишь оценочные данные.

«Речь идет, возможно, о каких-то 20–30 турбинах в общей сложности, расположенных в пяти разных местах.
Так что это не слишком много, и это те условно повышенного риска объекты, за которыми с технической точки зрения нам следовало бы следить немного внимательнее, чем за новыми крупными проектами» », — сказал Урбановичс

«У нас нет точной информации. К сожалению, этот инцидент, вероятно, послужит основанием для упорядочивания этой системы, и это уже незамедлительно делается», —заверил парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирбе (Союз зеленых и крестьян).

Одной из причин отсутствия данных в настоящее время является то, что многие такие турбины в свое время были оформлены как установки для собственного потребления. Тем не менее, чтобы их можно было обследовать, в среду, 29 апреля, планируется обратиться к Министерству экономики с просьбой подключиться к решению этого вопроса..

«Мы попросили Госбюро по контролю за строительств и Министерство экономики как ответственное за строительную сферу», — сказал Ирбе.

Также планируется попросить провести инвентаризацию оборудования и, по возможности, оценить его техническое состояние. В свою очередь, в ближайшем будущем, в начале лета, такие проблемы должны быть решены разрабатываемыми сейчас правилами эксплуатации.

Как сообщалось ранее, в Бункской волости Южнокурземского края в воскресенье, 26 апреля, упала ветряная турбина. Никто не пострадал. В ветропарке находятся пять небольших турбин, а общая мощность парка составляет один мегаватт. Турбины были установлены примерно 15 лет назад, однако нынешний владелец приобрел их пять–шесть лет назад.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция предлагает прокуратуре предъявить обвинение должностному лицу компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, сообщает агентство LETA. Речь идёт о возможном присвоении 41 313 евро, принадлежавших жителям.

Государственная полиция предлагает прокуратуре предъявить обвинение должностному лицу компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, сообщает агентство LETA. Речь идёт о возможном присвоении 41 313 евро, принадлежавших жителям.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

