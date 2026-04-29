На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

© Deutsche Welle 29 апреля, 2026 11:19

Мир 0 комментариев

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

В традиционном параде в Москве 9 мая 2026 года впервые за долгое время не будет участвовать военная техника. По Красной площади также не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 28 апреля, сославшись на "текущую оперативную обстановку". При этом в параде будут участвовать боевые самолеты, добавило ведомство.

О том, что парад на День Победы в Москве может пройти в "усеченном" формате, ранее сообщали, ссылаясь на свои источники, журналистка Александра Прокопенко и политолог Екатерина Шульман. Аналогичные предположения появлялись в провоенных Telegram-каналах. При этом обращалось внимание на то, что в этом году, в отличие от предыдущих, в российской столице в конце апреля не проводились репетиции парада с участием военной техники.

Между тем в российских регионах отменяют массовые мероприятия на 9 мая. Парадов не будет, в частности, в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Местные власти при этом везде сослались на соображения безопасности.

В последние месяцы Украина в ответ на удары российской армии атаковала объекты инфраструктуры в разных регионах России, включая морские порты на Балтике, через которые идет экспорт нефти, и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

В прошлом году Путин на параде говорил о войне в Украине

В 2025 году в России 9 мая отмечали 80-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В параде тогда участвовали более 10 тысяч военных, в том числе из Северной Кореи, а также около 200 единиц боевой техники - как 80-летней давности, так и современной.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в прошлом году на параде на Красной площади, сравнил войну Советского Союза против нацистской Германии в 1941-45 годах с продолжающейся войной России против Украины.

В параде в Москве тогда приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, главы ряда бывших советских республик, а также Мьянмы, Венесуэлы и Египта и некоторых других государств. Страны-члены Евросоюза и НАТО представлял только словацкий премьер Роберт Фицо. Кроме того, торжество посетил сербский президент Александар Вучич.

Военная техника ежегодно участвует в параде 9 мая в Москве с 2008 года.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

