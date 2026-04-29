Афера длилась почти 17 лет: как судья оказалась на скамье подсудимых (1)

© LETA 29 апреля, 2026 10:15

Важно

В Рижском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором в мошенничестве обвиняется бывшая судья Рижского районного суда Инесе Силиневича и ещё несколько лиц, сообщает LETA.

Председатель суда Иева Чудина ранее рассказала, что о, возможно, фиктивно трудоустроенной архивистке Зенте Звиргздине она узнала в 2023 году, уже вступив в должность и проверяя кадровый состав. Сомнения возникли, когда никто из сотрудников не смог сказать, где именно работает эта сотрудница — многие лишь знали о её существовании.

В итоге на скамье подсудимых оказались Звиргздиня, помощница судьи Диана Вилховика и Силиневичa. Дело рассматривает судья Имантс Дзенис. При этом Силиневичa сейчас продолжает работать помощницей судьи в Рижском городском суде, а остальные фигуранты в системе больше не работают.

По данным прокуратуры, в результате мошеннической схемы из бюджета администрации суда было похищено более 137 тысяч евро. Трём лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, совершённом группой по предварительному сговору, а одной — также в подделке документов и их использовании.

Следствие считает, что ещё в 2006 году Вилховика предложила Звиргздине фиктивно устроиться в суд. Та согласилась, понимая, что фактически работать не будет, а зарплату будет передавать помощнице судьи. Для оформления трудовых отношений систематически подделывались подписи и документы, создавалась видимость работы — оформлялись табели, премии, надбавки. Введённая в заблуждение бухгалтерия регулярно перечисляла деньги на счёт фиктивной сотрудницы, которыми фактически распоряжалась Вилховика.

После смены руководства суда в 2008 году новая председатель, по версии обвинения, знала о фиктивной занятости, но вместе с помощницей решила продолжить схему, подписывая документы и согласовывая выплаты.

В целом, по данным прокуратуры, с 2006 по 2023 год таким образом было незаконно получено 137 371 евро. Также выявлены нарушения внутренних правил выплат премий, что могло создать риски непрозрачного и неэффективного использования бюджетных средств.

Прокурор потребовал устранить эти нарушения, уведомив также министра юстиции. При этом подчёркивается, что вина обвиняемых будет установлена только судом.

Ранее Сейм дала согласие на уголовное преследование Силиневичи, после чего она была отстранена от должности. В судебной системе она работала с 2002 года, а с 2008-го более 15 лет возглавляла Рижский районный суд.

Согласно декларации за 2024 год, её доход от работы превысил 53 тысячи евро, ещё несколько тысяч она получила от аренды недвижимости. К концу года её долговые обязательства составляли около 115 тысяч евро, при этом она сама выдала займы на 30 тысяч евро.

Силиньевичa ранее рассматривала ряд резонансных дел, в том числе одно из дел Latvenergo и эпизоды по делу о коррупции на Рижском Центральном рынке.

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

