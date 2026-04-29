Председатель суда Иева Чудина ранее рассказала, что о, возможно, фиктивно трудоустроенной архивистке Зенте Звиргздине она узнала в 2023 году, уже вступив в должность и проверяя кадровый состав. Сомнения возникли, когда никто из сотрудников не смог сказать, где именно работает эта сотрудница — многие лишь знали о её существовании.

В итоге на скамье подсудимых оказались Звиргздиня, помощница судьи Диана Вилховика и Силиневичa. Дело рассматривает судья Имантс Дзенис. При этом Силиневичa сейчас продолжает работать помощницей судьи в Рижском городском суде, а остальные фигуранты в системе больше не работают.

По данным прокуратуры, в результате мошеннической схемы из бюджета администрации суда было похищено более 137 тысяч евро. Трём лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, совершённом группой по предварительному сговору, а одной — также в подделке документов и их использовании.

Следствие считает, что ещё в 2006 году Вилховика предложила Звиргздине фиктивно устроиться в суд. Та согласилась, понимая, что фактически работать не будет, а зарплату будет передавать помощнице судьи. Для оформления трудовых отношений систематически подделывались подписи и документы, создавалась видимость работы — оформлялись табели, премии, надбавки. Введённая в заблуждение бухгалтерия регулярно перечисляла деньги на счёт фиктивной сотрудницы, которыми фактически распоряжалась Вилховика.

После смены руководства суда в 2008 году новая председатель, по версии обвинения, знала о фиктивной занятости, но вместе с помощницей решила продолжить схему, подписывая документы и согласовывая выплаты.

В целом, по данным прокуратуры, с 2006 по 2023 год таким образом было незаконно получено 137 371 евро. Также выявлены нарушения внутренних правил выплат премий, что могло создать риски непрозрачного и неэффективного использования бюджетных средств.

Прокурор потребовал устранить эти нарушения, уведомив также министра юстиции. При этом подчёркивается, что вина обвиняемых будет установлена только судом.

Ранее Сейм дала согласие на уголовное преследование Силиневичи, после чего она была отстранена от должности. В судебной системе она работала с 2002 года, а с 2008-го более 15 лет возглавляла Рижский районный суд.

Согласно декларации за 2024 год, её доход от работы превысил 53 тысячи евро, ещё несколько тысяч она получила от аренды недвижимости. К концу года её долговые обязательства составляли около 115 тысяч евро, при этом она сама выдала займы на 30 тысяч евро.

Силиньевичa ранее рассматривала ряд резонансных дел, в том числе одно из дел Latvenergo и эпизоды по делу о коррупции на Рижском Центральном рынке.