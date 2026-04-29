«Ромашка» опять задерживается? Vivi даст поездам лесные названия

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 10:57

Новости Латвии 0 комментариев

32 пассажирским электропоездам, курсирующим в Латвии, будут присвоены названия, связанные с лесом, сообщили агентству LETA в Pasažieru vilciens (PV), работающем под брендом Vivi.

PV совместно с Latvijas valsts meži (LVM) сегодня представят инициативу по присвоению названий и карту маршрутов, которая будет размещена в вагонах поездов. На ней будут отмечены места отдыха LVM, расположенные рядом с остановками.

В компании поясняют, что во многих странах мира поездам дают названия в честь регионов, городов или известных людей. Поскольку главным богатством Латвии считается лес, электропоездам решено присвоить названия, связанные именно с лесной тематикой.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров электропоездами, произведёнными чешской компанией Škoda Vagonka, PV начала в конце 2023 года.

В прошлом году PV перевезла в общей сложности 21,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Компания PV была создана в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций Latvijas dzelzceļš (LDz).

LVM управляет государственными лесными землями. Единственным владельцем компании является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.

По предварительным данным, в 2025 году LVM достигла оборота в 604,564 млн евро, что на 3,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 36,1% — до 204,319 млн евро. Компания зарегистрирована в 1999 году, её уставный капитал составляет 525,989 млн евро.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

