«Ромашка» опять задерживается? Vivi даст поездам лесные названия

PV совместно с Latvijas valsts meži (LVM) сегодня представят инициативу по присвоению названий и карту маршрутов, которая будет размещена в вагонах поездов. На ней будут отмечены места отдыха LVM, расположенные рядом с остановками.

В компании поясняют, что во многих странах мира поездам дают названия в честь регионов, городов или известных людей. Поскольку главным богатством Латвии считается лес, электропоездам решено присвоить названия, связанные именно с лесной тематикой.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров электропоездами, произведёнными чешской компанией Škoda Vagonka, PV начала в конце 2023 года.

В прошлом году PV перевезла в общей сложности 21,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Компания PV была создана в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций Latvijas dzelzceļš (LDz).

LVM управляет государственными лесными землями. Единственным владельцем компании является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.

По предварительным данным, в 2025 году LVM достигла оборота в 604,564 млн евро, что на 3,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 36,1% — до 204,319 млн евро. Компания зарегистрирована в 1999 году, её уставный капитал составляет 525,989 млн евро.