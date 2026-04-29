Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 11:34

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Женщина, спровоцировавшая аварию, находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле, мужчина — 2,48 промилле. На месте происшествия в обоих случаях в автомобилях находились малолетние дети. В Кулдигском крае ребёнок получил травмы и не был пристёгнут в детском автокресле, соответствующем его возрасту и весу. Государственная полиция возбудила уголовные дела и процессы об административных правонарушениях.

Мать в пьяном виде врезалась в дерево

В понедельник, 27 апреля, около 20:00 Государственная полиция получила информацию о том, что в Кулдигском крае, в Падурской волости, в Падуре женщина в состоянии алкогольного опьянения съехала с дороги и врезалась в дерево.

Прибывшие на место полицейские провели проверку выдыхаемого воздуха водителя и установили, что женщина находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле. В её автомобиле находился трёхлетний сын, который пострадал в аварии: мальчик был сильно напуган, плакал и никак не мог успокоиться. У него наблюдался ушиб лба. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить ребёнка в медицинское учреждение для обследования.

Проверяя транспортное средство, полицейские установили, что детского кресла, предназначенного для безопасной перевозки ребёнка, в машине не было. Таким образом, ребёнок перевозился с нарушением требований Закона о дорожном движении.

Учитывая, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении и не могла выполнять обязанности по уходу за своим ребёнком, на место происшествия прибыл отец ребёнка. Однако и он находился в очевидном состоянии алкогольного опьянения и не проявил никакого интереса к состоянию здоровья своего сына. Мужчина вёл себя агрессивно и требовал вернуть ему разбитый автомобиль, который ему принадлежит. Также он отказался от прохождения проверки на алкоголь.

У отца попросили предоставить контактный телефон родственника, который мог бы взять на себя заботу о малолетнем ребёнке. Сначала он отказывался, но позже назвал номер своей сестры. Полицейские связались с ней, и она согласилась приехать в больницу и взять на себя заботу о племяннике.

В отношении женщины Государственная полиция возбудила уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также начаты процессы об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком, за перевозку ребёнка ростом менее 150 см без соответствующего его возрасту и весу детского удерживающего устройства (автокресла или бустера), а также за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком. В отношении отца ребёнка также начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Государственная полиция проинформировала об инциденте сиротский суд. Согласно Закону о защите прав ребёнка, за неисполнение обязанностей по уходу применяется предупреждение или штраф до 210 евро. Размер штрафа определит административная комиссия самоуправления.

На следующий день — аналогичный случай в Риге

Похожий случай произошёл во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в Риге, в микрорайоне Иманта. После столкновения автомобилей Volkswagen и Audi полицейские установили, что водитель Volkswagen находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения 2,48 промилле, а в салоне автомобиля находился четырёхлетний ребёнок.

В результате ДТП никто не пострадал. После аварии на место прибыла мать ребёнка, которая также находилась в сильном состоянии опьянения. В итоге ребёнка передали бабушке.

Пьяный водитель был задержан и помещён в место кратковременного задержания. В отношении него возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Полиция подчёркивает, что одна из самых ответственных и важных задач родителей — заботиться о жизни и безопасности своих детей.

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Загрузка

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

