Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Женщина, спровоцировавшая аварию, находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле, мужчина — 2,48 промилле. На месте происшествия в обоих случаях в автомобилях находились малолетние дети. В Кулдигском крае ребёнок получил травмы и не был пристёгнут в детском автокресле, соответствующем его возрасту и весу. Государственная полиция возбудила уголовные дела и процессы об административных правонарушениях.

Мать в пьяном виде врезалась в дерево

В понедельник, 27 апреля, около 20:00 Государственная полиция получила информацию о том, что в Кулдигском крае, в Падурской волости, в Падуре женщина в состоянии алкогольного опьянения съехала с дороги и врезалась в дерево.

Прибывшие на место полицейские провели проверку выдыхаемого воздуха водителя и установили, что женщина находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле. В её автомобиле находился трёхлетний сын, который пострадал в аварии: мальчик был сильно напуган, плакал и никак не мог успокоиться. У него наблюдался ушиб лба. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить ребёнка в медицинское учреждение для обследования.

Проверяя транспортное средство, полицейские установили, что детского кресла, предназначенного для безопасной перевозки ребёнка, в машине не было. Таким образом, ребёнок перевозился с нарушением требований Закона о дорожном движении.

Учитывая, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении и не могла выполнять обязанности по уходу за своим ребёнком, на место происшествия прибыл отец ребёнка. Однако и он находился в очевидном состоянии алкогольного опьянения и не проявил никакого интереса к состоянию здоровья своего сына. Мужчина вёл себя агрессивно и требовал вернуть ему разбитый автомобиль, который ему принадлежит. Также он отказался от прохождения проверки на алкоголь.

У отца попросили предоставить контактный телефон родственника, который мог бы взять на себя заботу о малолетнем ребёнке. Сначала он отказывался, но позже назвал номер своей сестры. Полицейские связались с ней, и она согласилась приехать в больницу и взять на себя заботу о племяннике.

В отношении женщины Государственная полиция возбудила уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также начаты процессы об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком, за перевозку ребёнка ростом менее 150 см без соответствующего его возрасту и весу детского удерживающего устройства (автокресла или бустера), а также за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком. В отношении отца ребёнка также начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Государственная полиция проинформировала об инциденте сиротский суд. Согласно Закону о защите прав ребёнка, за неисполнение обязанностей по уходу применяется предупреждение или штраф до 210 евро. Размер штрафа определит административная комиссия самоуправления.

На следующий день — аналогичный случай в Риге

Похожий случай произошёл во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в Риге, в микрорайоне Иманта. После столкновения автомобилей Volkswagen и Audi полицейские установили, что водитель Volkswagen находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения 2,48 промилле, а в салоне автомобиля находился четырёхлетний ребёнок.

В результате ДТП никто не пострадал. После аварии на место прибыла мать ребёнка, которая также находилась в сильном состоянии опьянения. В итоге ребёнка передали бабушке.

Пьяный водитель был задержан и помещён в место кратковременного задержания. В отношении него возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Полиция подчёркивает, что одна из самых ответственных и важных задач родителей — заботиться о жизни и безопасности своих детей.