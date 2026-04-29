Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Средний трехмесячный показатель засухи и влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную экстремальную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной экстремальной засухи, а на станции Зиланы в Екабпилсе засуха длится уже полгода.

Все месяцы с августа прошлого года в Латвии были с меньшим количеством осадков, чем обычно. Количество осадков, зарегистрированное с сентября по март, было вторым наименьшим за историю наблюдений в этот период - с 1924 года. Еще меньшее количество осадков в этот период наблюдалось в 1941-1942 годах.

Исходя из показателя засухи и влажности, новые рекорды продолжительности засухи в этом году достигнуты в Земгале - на наблюдательных станциях в Бауске, Добеле и Елгаве, - а также в Кулдиге и Екабпилсе.

Показатель засухи и влажности рассчитывается по данным о зарегистрированном количестве осадков и не отражает влажность почвы. После дождливого лета прошлого года во многих местах страны почва остается достаточно влажной.

Синоптики прогнозируют, что в последний день апреля в Латвии ожидается небольшой дождь и мокрый снег, временами дожди пройдут и в начале мая, но общее количество осадков, скорее всего, будет небольшим, поэтому засуха сохранится и на большей части страны даже усилится.

Уже сообщалось, что май в Латвии начнется со стремительного повышения температуры, но по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода.