Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

© LETA 29 апреля, 2026 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средний трехмесячный показатель засухи и влажности в этом году в Латвии указывает на самую продолжительную экстремальную засуху с февраля 1964 года. На нескольких наблюдательных станциях достигнут рекорд самой продолжительной экстремальной засухи, а на станции Зиланы в Екабпилсе засуха длится уже полгода.

Все месяцы с августа прошлого года в Латвии были с меньшим количеством осадков, чем обычно. Количество осадков, зарегистрированное с сентября по март, было вторым наименьшим за историю наблюдений в этот период - с 1924 года. Еще меньшее количество осадков в этот период наблюдалось в 1941-1942 годах.

Исходя из показателя засухи и влажности, новые рекорды продолжительности засухи в этом году достигнуты в Земгале - на наблюдательных станциях в Бауске, Добеле и Елгаве, - а также в Кулдиге и Екабпилсе.

Показатель засухи и влажности рассчитывается по данным о зарегистрированном количестве осадков и не отражает влажность почвы. После дождливого лета прошлого года во многих местах страны почва остается достаточно влажной.

Синоптики прогнозируют, что в последний день апреля в Латвии ожидается небольшой дождь и мокрый снег, временами дожди пройдут и в начале мая, но общее количество осадков, скорее всего, будет небольшим, поэтому засуха сохранится и на большей части страны даже усилится.

Уже сообщалось, что май в Латвии начнется со стремительного повышения температуры, но по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Важно

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
Важно

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Новости Латвии 11:50

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Мир 11:19

Мир 0 комментариев

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

