Анализ ассоциации показывает: в заключённых с Latvijas Valsts ceļi (LVC) контрактах на 2026 год заложены расценки, которые уже не соответствуют реальности. Так, битум подорожал в среднем на 42%, топливо — на 25–30%, а природный газ — примерно на 40% по сравнению с 2025 годом.

Ассоциация ещё в начале марта обратилась к заказчикам и направила письма в Министерство сообщения, LVC и Союз самоуправлений, призывая срочно рассмотреть ситуацию на уровне правительства. Позже последовали повторные обращения, в том числе к премьер-министру и нескольким министрам, однако ответа до сих пор не последовало.

«С момента начала конфликта на Ближнем Востоке прошло уже два месяца — время неопределённости, надежд и разочарования. Этот период можно было использовать для принятия решений в Кабмине, но он оказался потерян. И без того короткий строительный сезон в Латвии фактически сократился ещё на два месяца. Правительство продолжает молчать, ясности по-прежнему нет», — отметил Берзиньш.

В отрасли подчёркивают: если для властей не являются аргументом тысячи работников и ежегодный ремонт сотен километров дорог, тогда стоит прямо об этом заявить. В LCB, впрочем, настаивают — проблему необходимо решать, а не игнорировать в надежде, что она исчезнет сама собой.