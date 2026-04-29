Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

29 апреля, 2026 08:45

Важно 2 комментариев

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Анализ ассоциации показывает: в заключённых с Latvijas Valsts ceļi (LVC) контрактах на 2026 год заложены расценки, которые уже не соответствуют реальности. Так, битум подорожал в среднем на 42%, топливо — на 25–30%, а природный газ — примерно на 40% по сравнению с 2025 годом.

Ассоциация ещё в начале марта обратилась к заказчикам и направила письма в Министерство сообщения, LVC и Союз самоуправлений, призывая срочно рассмотреть ситуацию на уровне правительства. Позже последовали повторные обращения, в том числе к премьер-министру и нескольким министрам, однако ответа до сих пор не последовало.

«С момента начала конфликта на Ближнем Востоке прошло уже два месяца — время неопределённости, надежд и разочарования. Этот период можно было использовать для принятия решений в Кабмине, но он оказался потерян. И без того короткий строительный сезон в Латвии фактически сократился ещё на два месяца. Правительство продолжает молчать, ясности по-прежнему нет», — отметил Берзиньш.

В отрасли подчёркивают: если для властей не являются аргументом тысячи работников и ежегодный ремонт сотен километров дорог, тогда стоит прямо об этом заявить. В LCB, впрочем, настаивают — проблему необходимо решать, а не игнорировать в надежде, что она исчезнет сама собой.

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать