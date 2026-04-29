WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

Отказ Ирана от ядерной программы как приоритет для США

Предложение Ирана завершить войну и открыть Ормузский пролив, отложив обсуждение ядерной программы Тегерана на более поздний срок, в США ранее восприняли со скепсисом, напоминают авторы. 27 апреля на совещании со своими помощниками в сфере национальной безопасности Трамп заявил, что это предложение Ирана говорит о том, что он не настроен на серьезные переговоры, пишет WSJ.

"Достаточно уже того, что ядерный вопрос и есть та причина, по которой мы в первую очередь здесь находимся", - подчеркнул ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. При этом он назвал иранцев "очень хорошими переговорщиками". Однако любое мирное соглашение "определенно должно препятствовать тому, чтобы они спринтерскими темпами двигались по направлению к созданию ядерного оружия в какой бы то ни было момент", добавил глава Госдепа.

Если Вашингтон примет предложение Ирана, это будет способствовать деэскалации и ослабит давление на экономику, что сыграет позитивную роль для республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, указывает WSJ. С другой стороны, это лишит США важного рычага давления на Иран в вопросе ядерной программы - в этом Дональд Трамп и его советники были солидарны, следует из статьи.

Отсутствие уверенности в скором прорыве на переговорах

Источники WSJ рассказали также, что представители Ирана сообщили посредникам на переговорах, что им потребуется несколько дней, чтобы согласовать с верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи новые условия для сделки.

Между тем посредники регионе скептически относятся к возможности добиться прорыва после представления Ираном новых предложений. "Кажется, что обе стороны считают, что их расчеты оправдаются и что время играет на них", - приводит издание слова немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).