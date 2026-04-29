Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

© Deutsche Welle 29 апреля, 2026 12:29

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.

Отказ Ирана от ядерной программы как приоритет для США

Предложение Ирана завершить войну и открыть Ормузский пролив, отложив обсуждение ядерной программы Тегерана на более поздний срок, в США ранее восприняли со скепсисом, напоминают авторы. 27 апреля на совещании со своими помощниками в сфере национальной безопасности Трамп заявил, что это предложение Ирана говорит о том, что он не настроен на серьезные переговоры, пишет WSJ.

"Достаточно уже того, что ядерный вопрос и есть та причина, по которой мы в первую очередь здесь находимся", - подчеркнул ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. При этом он назвал иранцев "очень хорошими переговорщиками". Однако любое мирное соглашение "определенно должно препятствовать тому, чтобы они спринтерскими темпами двигались по направлению к созданию ядерного оружия в какой бы то ни было момент", добавил глава Госдепа.

Если Вашингтон примет предложение Ирана, это будет способствовать деэскалации и ослабит давление на экономику, что сыграет позитивную роль для республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, указывает WSJ. С другой стороны, это лишит США важного рычага давления на Иран в вопросе ядерной программы - в этом Дональд Трамп и его советники были солидарны, следует из статьи.

 Отсутствие уверенности в скором прорыве на переговорах

Источники WSJ рассказали также, что представители Ирана сообщили посредникам на переговорах, что им потребуется несколько дней, чтобы согласовать с верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи новые условия для сделки.

Между тем посредники регионе скептически относятся к возможности добиться прорыва после представления Ираном новых предложений. "Кажется, что обе стороны считают, что их расчеты оправдаются и что время играет на них", - приводит издание слова немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Читать
Загрузка

Новости Латвии 16:01

Новости Латвии 0 комментариев

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Читать

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Читать

Важно 15:58

Важно 0 комментариев

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Читать

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Читать

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Читать

ЧП и криминал 15:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать