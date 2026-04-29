Поспать на кровати Пугачёвой: из вагонов Рига-Москва под Вентспислом сделают гостиницу

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 14:33

Этой весной в Вентспилсском крае начнёт работу необычная гостиница, созданная из старых железнодорожных вагонов. Всего для размещения гостей оборудованы пять вагонов — четыре спальных и один вагон-ресторан.

Владелец проекта Эдийс Вейнберг рассказал, что в некоторых вагонах оборудованы VIP-купе, которые раньше использовались на маршруте Рига—Москва. В одном из таких вагонов во время поездок останавливалась известная певица Алла Пугачёва.

Вагоны сохранили оригинальный интерьер, включая душевые кабины и другие элементы, использовавшиеся во времена их эксплуатации. Вагон-ресторан планируется использовать для завтраков и проведения праздников.

Вагоны были приобретены и доставлены в Вентспилсский край около двух лет назад, однако открытие задержалось из-за согласований и бюрократических процедур. 

Всего необычный отель сможет принять до 60 человек. По словам владельца, большинство выходных на лето уже забронированы, но на будние дни ещё остаются свободные места.

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео (1)

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

