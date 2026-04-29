Поспать на кровати Пугачёвой: из вагонов Рига-Москва под Вентспислом сделают гостиницу

Владелец проекта Эдийс Вейнберг рассказал, что в некоторых вагонах оборудованы VIP-купе, которые раньше использовались на маршруте Рига—Москва. В одном из таких вагонов во время поездок останавливалась известная певица Алла Пугачёва.

Вагоны сохранили оригинальный интерьер, включая душевые кабины и другие элементы, использовавшиеся во времена их эксплуатации. Вагон-ресторан планируется использовать для завтраков и проведения праздников.

Вагоны были приобретены и доставлены в Вентспилсский край около двух лет назад, однако открытие задержалось из-за согласований и бюрократических процедур.

Всего необычный отель сможет принять до 60 человек. По словам владельца, большинство выходных на лето уже забронированы, но на будние дни ещё остаются свободные места.