Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Дневной дозор: Силиня едет на восточную границу Латвии

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг, 30 апреля, посетит с рабочим визитом восточную границу Латвии, чтобы ознакомиться с проделанной за последние годы работой по ее обустройству, укреплению воздушного пространства и мерами контрмобильности, сообщили в Государственной канцелярии.

Глава правительства посетит Курган дружбы, осмотрит участок восточной границы, а также ознакомится с инфраструктурой по защите воздушного пространства на границе. Также премьер-министр побывает на контрольно-пропускном пункте в Силене.

Силиню будут сопровождать министр внутренних дел Рихардс Козловскис, начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам Эгилс Лещинскис, заместитель госсекретаря Министерства обороны Андис Диланс, а также другие представители Министерства обороны, Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил.

Главные новости

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
Важно

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео (1)

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Важно

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Юридическая консультация

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Читать
Загрузка

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Новости Латвии 16:01

Новости Латвии 0 комментариев

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Читать

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Читать

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Важно 15:58

Важно 0 комментариев

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Читать

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Читать

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

ЧП и криминал 15:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать