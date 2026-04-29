Дневной дозор: Силиня едет на восточную границу Латвии

Глава правительства посетит Курган дружбы, осмотрит участок восточной границы, а также ознакомится с инфраструктурой по защите воздушного пространства на границе. Также премьер-министр побывает на контрольно-пропускном пункте в Силене.

Силиню будут сопровождать министр внутренних дел Рихардс Козловскис, начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам Эгилс Лещинскис, заместитель госсекретаря Министерства обороны Андис Диланс, а также другие представители Министерства обороны, Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил.