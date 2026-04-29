Без сильной логистики не обойтись: президент выступил с призывом к странам Трёх морей

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 13:53

Новости Латвии

president.lv

В регионе Трех морей важно инвестировать в более сильную логистику, лучшие цифровые соединения и скоординированную энергетическую стратегию, заявил президент Эдгар Ринкевич, который во вторник и среду принял участие в ежегодном саммите и бизнес-форуме Инициативы трех морей в Дубровнике (Хорватия).

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич на саммите Инициативы трех морей подчеркнул необходимость в следующем десятилетии сконцентрировать все усилия на укреплении стратегических опор инициативы - энергетической безопасности, соединений и цифровой трансформации.

По мнению президента, важно укреплять связи север-юг во всем регионе Трех морей, диверсифицировать цепочки поставок, создавать более устойчивые и глубокие партнерства.

Президент также принял участие в президентской панели бизнес-форума Инициативы трех морей вместе с представителями Чехии, Хорватии, Эстонии, Греции, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Во время форума президент подчеркнул значение региона Трех морей, которое в будущем будет только расти, поэтому необходимо продолжать развивать стратегические проекты по трем направлениям. Ринкевич считает,что важную роль будут играть участие частного сектора и сотрудничество в рамках региона и с трансатлантическими партнерами.

Инициатива трех морей - это основанная в 2016 году платформа экономического сотрудничества, которую образуют 13 стран Европейского союза, географически расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями - Латвия, Австрия, Болгария, Греция, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком (2)

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео (1)

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Читать
Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Читать

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Читать

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Читать

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Читать

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать