Без сильной логистики не обойтись: президент выступил с призывом к странам Трёх морей

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич на саммите Инициативы трех морей подчеркнул необходимость в следующем десятилетии сконцентрировать все усилия на укреплении стратегических опор инициативы - энергетической безопасности, соединений и цифровой трансформации.

По мнению президента, важно укреплять связи север-юг во всем регионе Трех морей, диверсифицировать цепочки поставок, создавать более устойчивые и глубокие партнерства.

Президент также принял участие в президентской панели бизнес-форума Инициативы трех морей вместе с представителями Чехии, Хорватии, Эстонии, Греции, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Во время форума президент подчеркнул значение региона Трех морей, которое в будущем будет только расти, поэтому необходимо продолжать развивать стратегические проекты по трем направлениям. Ринкевич считает,что важную роль будут играть участие частного сектора и сотрудничество в рамках региона и с трансатлантическими партнерами.

Инициатива трех морей - это основанная в 2016 году платформа экономического сотрудничества, которую образуют 13 стран Европейского союза, географически расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями - Латвия, Австрия, Болгария, Греция, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения.