Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За десять лет многое изменилось: Минздрав меняет требования к учреждениям родовспоможения

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 14:57

Министерство здравоохранения передало на общественное обсуждение проект поправок к правилам Кабинета министров об обязательных требованиях к лечебным учреждениям для постепенного усовершенствования услуг родовспоможения, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Изменения предусматривают обновление и уточнение требований к родильным отделениям, центрам перинатального ухода и отделениям интенсивной терапии новорожденных с учетом развития современной медицины, международных рекомендаций и изменений в статистике рождаемости в стране.

Как отмечает Минздрав, действующие нормы были разработаны более десяти лет назад, но с тех пор существенно изменились и требования к безопасности пациентов, и возможности лечения, поэтому необходимо своевременно адаптировать нормативное регулирование к текущей ситуации.

Цель поправок - обеспечить, чтобы каждая женщина и новорожденный в Латвии, независимо от места жительства, получали безопасный, качественный и соответствующий современным требованиям уход, особенно в ситуациях, когда беременность или роды протекают с повышенным риском.

Как указали в Минздраве, поправки также будут способствовать устойчивому развитию системы родовспоможения, концентрируя самый сложный уход в тех лечебных учреждениях, где возможно обеспечить высочайший уровень лечения.

Требования планируется вводить постепенно до 2032 года. Они предусматривают более строгие требования к доступности специалистов (гинекологов-акушеров, анестезиологов, неонатологов, акушерок) в круглосуточном режиме, а также более точное определение компетенций персонала в уходе за роженицами и новорожденными.

Также планируется, что уход за беременными с высоким риском, при сложных родах и за новорожденными в критическом состоянии будет обеспечиваться только в тех учреждениях, где доступны соответствующий персонал, техническое оборудование и имеется соответствующий опыт, то есть в основном в центрах перинатального ухода и многопрофильных больницах. Это позволит снизить риски осложнений и улучшить уход.

Одновременно планируется актуализировать требования к медицинскому оборудованию, системам мониторинга и функциональности помещений, особенно в области интенсивной терапии новорожденных.

В министерстве отметили, что переходный период позволит лечебным учреждениям спланировать необходимые инвестиции, привлечь финансирование и принять решения о развитии или перепрофилировании услуг.

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

