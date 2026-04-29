За десять лет многое изменилось: Минздрав меняет требования к учреждениям родовспоможения

Изменения предусматривают обновление и уточнение требований к родильным отделениям, центрам перинатального ухода и отделениям интенсивной терапии новорожденных с учетом развития современной медицины, международных рекомендаций и изменений в статистике рождаемости в стране.

Как отмечает Минздрав, действующие нормы были разработаны более десяти лет назад, но с тех пор существенно изменились и требования к безопасности пациентов, и возможности лечения, поэтому необходимо своевременно адаптировать нормативное регулирование к текущей ситуации.

Цель поправок - обеспечить, чтобы каждая женщина и новорожденный в Латвии, независимо от места жительства, получали безопасный, качественный и соответствующий современным требованиям уход, особенно в ситуациях, когда беременность или роды протекают с повышенным риском.

Как указали в Минздраве, поправки также будут способствовать устойчивому развитию системы родовспоможения, концентрируя самый сложный уход в тех лечебных учреждениях, где возможно обеспечить высочайший уровень лечения.

Требования планируется вводить постепенно до 2032 года. Они предусматривают более строгие требования к доступности специалистов (гинекологов-акушеров, анестезиологов, неонатологов, акушерок) в круглосуточном режиме, а также более точное определение компетенций персонала в уходе за роженицами и новорожденными.

Также планируется, что уход за беременными с высоким риском, при сложных родах и за новорожденными в критическом состоянии будет обеспечиваться только в тех учреждениях, где доступны соответствующий персонал, техническое оборудование и имеется соответствующий опыт, то есть в основном в центрах перинатального ухода и многопрофильных больницах. Это позволит снизить риски осложнений и улучшить уход.

Одновременно планируется актуализировать требования к медицинскому оборудованию, системам мониторинга и функциональности помещений, особенно в области интенсивной терапии новорожденных.

В министерстве отметили, что переходный период позволит лечебным учреждениям спланировать необходимые инвестиции, привлечь финансирование и принять решения о развитии или перепрофилировании услуг.