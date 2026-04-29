«Спать в зале заседаний невозможно, потому что Брэманиc и остальные постоянно шумят. Я просто пересела на задний ряд, чтобы на мгновение закрыть глаза. Это совершенно нормальное действие. Рядом находились их помощницы, которые поступили крайне неэтично и без моего ведома начали фотографировать и снимать», — пояснила она журналу Privātā Dzīve.

Депутат считает, что попытки её дискредитировать связаны с её политической деятельностью и кампанией «Runā latviski». По мнению Ланги, действия оппозиции продиктованы идеологическими причинами.

«Я для них идеологический враг, потому что уже пятый год с очень хорошими результатами “дерусифицирую” страну, руководя кампанией “Runā latviski”. Их избирателям и им самим это не нравится, поэтому они пытаются меня разоблачить ложными действиями. На самом деле это вызывает у меня только смех. Это проявление их слабости», — добавила она.

Комментируя действия оппозиции, Ланга подчеркнула, что такими поступками они лишь демонстрируют, насколько низко могут опуститься.