Сезон строительства дорог и мостов в этом году под угрозой: Latvijas ceļu būvētājs

Последствия российской агрессии против Украины и военных действий на Ближнем Востоке вызвали в дорожно-строительной отрасли беспрецедентный рост строительных расходов и цен на стройматериалы.

Анализ LCB показывает, что в договорах, заключенных с ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) на строительный сезон 2026 года, предусмотрены такие расценки на сырье и работы, которые невыполнимы из-за роста цен на сырье. Например, цена на битум в среднем повысилась на 42%, цена на топливо выросла примерно на 25-30%, а цена на природный газ по сравнению с 2025 годом выросла примерно на 40%.

Начиная с марта этого года LCB неоднократно обращалось в LVC, ответственные министерства, к премьер-министру и в другие учреждения с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию в правительстве, однако ответов не получило.

В организации заявили, что с начала войны на Ближнем Востоке прошло два месяца, в течение которых можно было подготовить и рассмотреть в Кабинете министров любой вопрос. LCB подчеркивает, что дорожно-строительный сезон в Латвии сейчас стал еще на два месяца короче, а "правительство продолжает молчать, и по-прежнему нет никакой ясности".

Министр сообщения Атис Швинка на прошлой неделе на конференции латвийской дорожной отрасли заявил, что решения и механизмы поддержки в отрасли планировалось обсудить на заседании правительства на этой неделе, однако в повестку дня заседания 29 апреля этот вопрос включен не был.

Министерство сообщения подготовило информационный доклад о влиянии ближневосточного конфликта на транспортную отрасль в Латвии, в котором в том числе обозначены возможные решения и механизмы поддержки.

Информация на портале правовых актов свидетельствует о том, что информационный доклад имеет статус ограниченного доступа.

При разработке доклада использовался опыт, полученный во время предыдущих кризисов, особенно в строительном сезоне 2022 года после вторжения России в Украину, когда в условиях существенного роста цен в договорах применялась методика перерасчета стоимости строительных работ.

В числе других мер в докладе планируются более гибкое применение договоров, компенсация роста затрат, возможность продления сроков исполнения или заключения договоров и в отдельных случаях неприменения санкций за задержку начала работ, если причины связаны с внешними и не зависящими от заказчика или исполнителя обстоятельствами.