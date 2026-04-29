Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

"Правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней продвигает проекты, несмотря на протесты, тысячи подписей и обоснованные опасения местных жителей. Более 10 000 человек выразили свои возражения, более 100 вышли на улицы. И результат? Двум ветропаркам дали «зеленый свет», а третий решили отложить — а не пересмотреть по сути", - пишет Зивтиньш.

Он отмечает, что происходящее создает опасный прецедент: общественные консультации становятся формальностью, а не реальным инструментом влияния.

"Проекты продвигаются даже в районах с особым охранным статусом, в том числе на побережье. Аргументы о миграции птиц, ландшафте и качестве жизни не принимаются во внимание.

"Если в прибрежной зоне разрешено строительство промышленных ветряных турбин, возникает вопрос: существует ли вообще в Латвии граница, которую нельзя будет пересечь во имя «зеленой повестки», - задается вопросом депутат.

Он отмечает, что Латвия, похоже, стала игнорировать своих граждан.

Напомним, вчера у здания Кабинета министров, где принималось решение о строительстве ветропарков, прошла акция протеста. Люди собрали больше 10 000 подписей, против строительства ветропарков в Курземе, но правительство в протестам не прислушалось.