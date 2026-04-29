Сезон поллиноза: как остановить слёзы, кашель и зуд? 29 апреля, 2026 15:03

Массовое цветение деревьев и растений – огромная проблема для тех, кто знаком с аллергией. Один из вариантов решения проблемы есть у родного латвийского фармпредприятия OLPHA!

Для многих латвийцев главным виновником весенней аллергии считается пыльца березы, которая содержит несколько белков-аллергенов. Скажем Bet v1 — основной белок этого дерева, к которым оказываются чувствительны многие люди-аллергики.

В сезон цветения березы (обычно с середины апреля по май) воздух буквально заполнен этим аллергеном. Помимо березы цветут: в апреле — ольха и лещина, чуть позже — ивы и тополя, в мае — клен, вяз, ясень, дуб и другие деревья. Такое буйство природы несет за собой аллергический ринит и конъюнктивит для чувствительных людей. Помимо этого, aллергия может сопровождаться неспецифическими симптомами: слабостью, утомляемостью, головной болью, раздражительностью.

Пыльца - мелкая, легкая и летучая, ее размер — от 10 до 60 мкм. В некоторые дни в огромном количестве она парит в воздухе и при вдохе попадает на слизистые глаз, носа и горла, опускается в бронхи. Если иммунитет откликается и расценивает ее как чужеродный компонент, запускается аллергическая реакция. Больше всего пыльцы в воздухе с 5 до 10 часов утра.

Для облегчения симптомов в основном используются препараты, направленные на блокирование аллергической реакции и снижение воспаления слизистых оболочек. Конечно, речь идет об антигистаминных препаратах, которые блокируют воздействие гистамина — главного виновника аллергических симптомов. Эти средства снимают чихание, зуд в носу, текучий насморк и слезотечение.

Давно и очень хорошо зарекомендовал себя препарат (действующее вещество — хифенадина гидрохлорид) производства латвийского гиганта фарминдустрии OLPHA. Несмотря на то что он был разработан учеными в конце 70-х годов, этот препарат положительно отличается от антигистаминных средств старшего поколения минимальным седативным эффектом, что очень важно. Продается в аптеках страны без рецепта.

В отличие от других лекарственных средств этой группы, препарат от OLPHA обладает особым механизмом действия: средство блокирует гистаминовые H1-рецепторы в периферических тканях, а также активирует энзим диаминоксидазу (гистаминазу), таким образом снижая содержание гистамина в тканях.

Важно!

(!) Перед приемом данного препарата надо обговорить схему употребления средства, а также противопоказания с фармацевтом. Главное - строго следовать инструкции!

(!) Если симптомы аллергии повторяются у вас каждую весну, стоит обратиться к врачу-аллергологу для уточнения диагноза. Специалист проведет кожные пробы или анализы на специфические IgE, чтобы подтвердить, на пыльцу каких растений у вас реакция, и затем предложит оптимальный план лечения.

