Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Сезон поллиноза: как остановить слёзы, кашель и зуд?

Новости партнеров Редакция PRESS 29 апреля, 2026 15:03

Массовое цветение деревьев и растений – огромная проблема для тех, кто знаком с аллергией. Один из вариантов решения проблемы есть у родного латвийского фармпредприятия OLPHA!

Для многих латвийцев главным виновником весенней аллергии считается пыльца березы, которая содержит несколько белков-аллергенов. Скажем Bet v1 — основной белок этого дерева, к которым оказываются чувствительны многие люди-аллергики.

В сезон цветения березы (обычно с середины апреля по май) воздух буквально заполнен этим аллергеном. Помимо березы цветут: в апреле — ольха и лещина, чуть позже — ивы и тополя, в мае — клен, вяз, ясень, дуб и другие деревья. Такое буйство природы несет за собой аллергический ринит и конъюнктивит для чувствительных людей. Помимо этого, aллергия может сопровождаться неспецифическими симптомами: слабостью, утомляемостью, головной болью, раздражительностью.

Пыльца - мелкая, легкая и летучая, ее размер — от 10 до 60 мкм. В некоторые дни в огромном количестве она парит в воздухе и при вдохе попадает на слизистые глаз, носа и горла, опускается в бронхи. Если иммунитет откликается и расценивает ее как чужеродный компонент, запускается аллергическая реакция. Больше всего пыльцы в воздухе с 5 до 10 часов утра.

Для облегчения симптомов в основном используются препараты, направленные на блокирование аллергической реакции и снижение воспаления слизистых оболочек. Конечно, речь идет об антигистаминных препаратах, которые блокируют воздействие гистамина — главного виновника аллергических симптомов. Эти средства снимают чихание, зуд в носу, текучий насморк и слезотечение.

Давно и очень хорошо зарекомендовал себя препарат (действующее вещество — хифенадина гидрохлорид) производства латвийского гиганта фарминдустрии OLPHA. Несмотря на то что он был разработан учеными в конце 70-х годов, этот препарат положительно отличается от антигистаминных средств старшего поколения минимальным седативным эффектом, что очень важно. Продается в аптеках страны без рецепта.

В отличие от других лекарственных средств этой группы, препарат от OLPHA обладает особым механизмом действия: средство блокирует гистаминовые H1-рецепторы в периферических тканях, а также активирует энзим диаминоксидазу (гистаминазу), таким образом снижая содержание гистамина в тканях.

Важно!

(!) Перед приемом данного препарата надо обговорить схему употребления средства, а также противопоказания с фармацевтом. Главное - строго следовать инструкции!

(!) Если симптомы аллергии повторяются у вас каждую весну, стоит обратиться к врачу-аллергологу для уточнения диагноза. Специалист проведет кожные пробы или анализы на специфические IgE, чтобы подтвердить, на пыльцу каких растений у вас реакция, и затем предложит оптимальный план лечения.

Cправка. Подробнее о предприятии в Интернете  – olpha.eu

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Загрузка

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

