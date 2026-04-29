Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Однако проблема заключается не только в количестве людей. Отчет о производительности Латвии показывает, что производительность нашей экономики по-прежнему значительно отстает от наиболее развитых стран Европы. Это означает, что на одного работника мы создаем меньшую добавленную стоимость, чем конкуренты в других странах Европы. В то же время в последние годы рост производительности замедлился, что сигнализирует о структурных проблемах, которые сами по себе не решатся.

Демографические показатели только усугубляют эту ситуацию. В связи с сокращением рабочей силы экономический рост все меньше может опираться на увеличение числа занятых. Отчет о производительности Латвии ясно показывает: будущий рост будет зависеть от повышения производительности, а не от привлечения новых работников. А это, в свою очередь, напрямую ведет к вопросу о квалификации.

В ситуации, когда численность рабочей силы сокращается, а рост производительности замедляется, вопрос уже не в том, стоит ли инвестировать в навыки сотрудников. Вопрос в том, насколько быстро и целенаправленно мы это делаем. Ведь те предприятия, которые сегодня вкладывают средства в своих сотрудников, завтра будут определять направление развития экономики Латвии.