В виде дивидендов государству акционеры передадут 70% прибыли за 2025 год: кто это?

© LETA 29 апреля, 2026 16:56

Новости Латвии 0 комментариев

Акционеры предприятия-оператора системы передачи электроэнергии АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) приняли решение выплатить в виде дивидендов государству 70% прибыли за 2025 год, что составляет 13,647 млн евро, говорится в сообщении AST для биржи "Nasdaq Riga".

С учетом запланированных крупных инвестиций в развитие системы передачи оставшаяся часть прибыли в размере 5,85 млн будет направлена на увеличение основного капитала AST, постановили акционеры.

Как сообщалось, оборот концерна AST в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 354,081 млн евро, что на 36,9% больше, чем в 2024 году, а прибыль выросла на 21,3% до 27,509 млн евро.

AST - независимый оператор латвийской системы передачи электроэнергии. Предприятие принадлежит государству, а его облигации котируются в списке долговых ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga". AST является крупнейшим акционером предприятия "Conexus" (68,46% акций).
 

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

