В виде дивидендов государству акционеры передадут 70% прибыли за 2025 год: кто это?

С учетом запланированных крупных инвестиций в развитие системы передачи оставшаяся часть прибыли в размере 5,85 млн будет направлена на увеличение основного капитала AST, постановили акционеры.

Как сообщалось, оборот концерна AST в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 354,081 млн евро, что на 36,9% больше, чем в 2024 году, а прибыль выросла на 21,3% до 27,509 млн евро.

AST - независимый оператор латвийской системы передачи электроэнергии. Предприятие принадлежит государству, а его облигации котируются в списке долговых ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga". AST является крупнейшим акционером предприятия "Conexus" (68,46% акций).

