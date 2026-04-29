Где работать выгоднее: в Латвии всего 2% предприятий создают половину роста производительности

© LETA 29 апреля, 2026 17:06

2,1% предприятий в Латвии создают половину роста производительности, сообщила в среду на презентации исследования о повышении производительности и трансформации экономики профессор Рижского технического университета Юлия Быстрова.

В свою очередь 13,6% из примерно 20 000 предприятий, которые были включены в исследование, обеспечили около 80% прироста производительности в период с 2016 по 2024 год.

Как отметила Быстрова, в этот период производительность росла быстрее, чем оборот, только в секторе торговли.

Достаточно быстрый рост производительности наблюдался также в строительной отрасли, а среди отстающих были энергетика, теплоснабжение, операции с недвижимостью, транспорт и хранение.

В исследовании Научного института производительности факультета экономики и социальных наук Латвийского университета ("LV PEAK") подчеркивается, что у Латвии есть потенциал стать региональным лидером, если в полной мере использовать подход к росту производительности, основанный на принципах устойчивости.

Как рассказала директор "LV PEAK" Инна Штейнбука, в исследовании выделено несколько групп предприятий, и в ведущей группе с относительно высокой производительностью находятся три отрасли - торговля, госуправление и операции с недвижимостью, однако это не те отрасли, где высокая производительность может способствовать экономическому росту.

В качестве положительного факта она упомянула, что в группу с растущей производительностью вошла обрабатывающая промышленность, хотя ее производительность в настоящее время составляет 42% от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). В свою очередь производительность в строительной отрасли стагнирует.

Хотя темпы роста производительности в Латвии выше, чем в среднем по ЕС, разрыв по-прежнему остается большим - в 2024 году уровень производительности в Латвии в фактических ценах составлял всего 54,1% (72,8% по паритету покупательной способности) от среднего уровня в ЕС, и это один из самых низких показателей.

В результате анализа данных и оценки инструментов государственной поддержки исследователи пришли к выводу, что главным сдерживающим фактором структурной трансформации латвийской экономики является не недостаток предпринимательской активности, а ярко выраженная неравномерность производительности между предприятиями и отраслями.

Относительно небольшое число компаний создает большую часть общей добавленной стоимости - высокопроизводительные предприятия составляют лишь около 0,1% общего числа, создавая 25,5% добавленной стоимости, экспорта и фонда заработной платы, в то время как значительная часть предприятий имеет стагнирующую или низкую производительность.

Такая структура экономики в долгосрочной перспективе увеличивает риск застрять в "ловушке среднего дохода" и препятствует конвергенции с более развитыми странами ЕС, отмечают авторы исследования.

В свою очередь предприятия-лидеры по производительности обладают такими свойствами, как высокий уровень развития человеческого капитала, инновационная активность, цифровая зрелость, качественное корпоративное управление, экспортный потенциал и доступ к капиталу. Как отмечается в исследовании, существующая система государственной поддержки учитывает эти факторы лишь фрагментарно, в ней доминируют формальные критерии соответствия, поэтому поддержка нередко оказывается предприятиям с ограниченным потенциалом роста.
 

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

