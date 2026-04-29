Даже на лоджии и подоконнике: как вырастить вкусную редиску

Признаюсь: у нас с женой не лучший опыт по выращиванию этой культуры. В теплице ее никогда не высаживали, только в открытом грунте. Но корнеплоды, как правило, получались худосочными, а зеленый стебель - длинным.

По словам соседки-огородницы, она сеет редиску исключительно в теплицу. Стеклянную, но не отапливаемую. Сеет в марте и еще прикрывает землю пленкой. На улице весной холодно, тем более такой, как нынешняя. Поливает почти ежедневно. Так же, как, например, салат или зеленый лук.

Чтобы урожай получился хорошим, земля должна быть удобрена. У огородницы никаких суперудобрений - с осени вносит коровий навоз.

- Примерно через месяц редиска поспевает. Можно есть, - рассказывает знаток. – Я ее то и дело подсеиваю, чтобы не переводилась свежая. Но только до конца апреля. А в мае высаживаю в теплице другие культуры. В первую очередь - томаты…

Да и время, по словам огородницы, наступает не лучшее для редиса. Не любит она длинный световой день, обилие тепла.

Соседка советует употреблять в пищу не только сам корнеплод, но и зеленые листочки. Она их добавляет в салат, кладет на бутеброды. Правда, листья хороши в основном у молодой редиски – нежные...

На подоконнике и закрытой лоджии

Много доводилось слышать о том, что редиска не для всех подходит. Например, не рекомендуется при гастрите, язве.

По словам соседки, она когда-то тоже не переносила редиску – ту, что покупала в магазине. Все изменилось, как только начала выращивать свою. Потому что это совсем другая редиска: сочная, нежная, ароматная.

Ваш автор тоже в этом убедился. Теперь и мы попробуем сеять редиску в теплицу. И советуем тем, кто этого еще не делает.

Кстати, ее можно выращивать и в квартире – на подоконнике, закрытой лоджии. Свой зеленый лук с подоконника, который высаживают многие, вещь, конечно, хорошая, но почему не разнообразить весеннее меню собственной редисочкой?

Между прочим, знакомая продавщица магазина семян рассказала, что среди покупателей семян и земли для посадки сельхозкультур все больше молодых мам. Покупают, как правило, не для «шести соток», а для «домашней грядки» - на лоджии или подоконнике. Молодцы! Понимают, как получить настоящие натуральные витамины. Тем более в нынешние времена, когда цены растут на глазах...

От Марко ПОЛО до ПЕТРА I

Ну а какова история появления редиски в Европе? Какими ценными витаминами она богата?

Редиска - родственница редьке, репе, капусте и... горчице. В Европе она появилась благодаря итальянцу Марко ПОЛО, который, вернувшись из своего знаменитого восточного путешествия, привез из Китая семена редиса. Было это в конце XIII века.

Во Франции уже с XIV века редис стал настолько популярен, что во многих других странах он получил название «французской редьки». Многие национальные блюда Франции готовятся с использованием корнеплодов и листьев редиса.

В Россию редиску привез из европ ПЕТР I в XVII веке. Он включал ее в свое меню, так как считал, что яркий корнеплод согревает сердце и дарит силы. Однако придворные не разделяли его мнения, а потому популярность редиски резко возросла только в XVIII столетии, когда в России особой популярностью стала пользоваться именно французская кухня...

«Чистит» организм от вирусов

Характерный вкус редиске дают эфирные (горчичные) масла. В качестве компенсации за горечь они «чистят» организм от вирусов и бактерий.

Редиска обладает защитными свойствами. Она повышает устойчивость клеток к вредным воздействиям внешней среды. Поэтому редиску подсознательно любят все курильщики и люди, работающие на вредных производствах.

С помощью редиски можно похудеть. И дело не в том, что она малокалорийная - в 100 граммах редиски содержится всего 28 калорий, а в том, что в ней имеется рафаноль - специальное вещество, избавляющее организм от шлаков.

Редиска содержит большое количество аскорбиновой кислоты. 250 граммов редиски обеспечивают дневную норму витамина С. Поэтому весенняя редиска - настоящее спасение от сезонного авитаминоза.

Редиска - один из любимых продуктов вегетарианцев всех стран. Все дело в том, что помимо витаминов и микроэлементов в ней содержится растительный белок, который к тому же легко усваивается организмом...

Тысячи сортов

Редиска хорошо поддается селекции, поэтому выведены тысячи самых разнообразных ее сортов. Есть корнеплоды круглой формы, овальной и вытянутой, напоминающей морковь. Верхняя кожура редиски может быть привычного красного цвета, а может быть желтого, бордового, фиолетового, малинового и белого.

Обычная редиска имеет размеры около 2 см в диаметре и весит всего 20-30 граммов. А вот израильскому фермеру Ниссану ТАМИРУ удалось вырастить редиску весом 10 кг! Это на сегодняшний день самая большая редиска, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса...

В супе и жареная

Мы, как правило, едим редиску сырой, однако ее можно и приготовить. В той же Франции редис входит в состав праздничного супа. Она отваривается с двумя сортами мяса и луком-пореем в плотно закрытой кастрюле в течение 2 часов. Редиску можно жарить и использовать в таком виде не только в горячих салатах, но и в качестве гарнира ко вторым блюдам.

У редиски съедобен не только сам корнеплод, но и, как мы уже сказали, листья. Их можно употреблять не только сырыми - в салате, но и вареными - в супах. Особенно нежным получается зеленый суп из листьев редиски; правда, для начала листья не мешает ошпарить кипятком или замочить на 15 минут в холодной воде, чтобы избавиться от горечи.

Кстати, если корнеплоды редиски в холодильнике хранятся около двух недель, то листья - не более трех дней. Потом они совершенно бесполезны и невкусны...

Редиска и йод

БОльшая часть латвийцев испытывает дефицит йода, поэтому редиска рекомендуется практически всем взрослым, но особенно детям.

Наши прабабушки при помощи чудо-корнеплода избавлялись от синяков и ушибов. Для этого достаточно было выжать сок редиски на салфетку и приложить к ушибленному месту. Сейчас тоже можно воспользоваться этим методом, если под рукой не оказалось подходящих средств из аптеки.

Редиску можно круглогодично выращивать дома на подоконнике. Срок вегетации у нее небольшой, поэтому при достаточном освещении она вырастает за 3-4 недели и радует всю семью вкусом, насыщая витаминами.

Редиска была выбрана в качестве одного из первых овощей, выращиваемых на космических станциях. Оказалось, что это растение прекрасно растет в условиях невесомости и поставляет к столу космонавтов «живые» витамины практически бесперебойно...

кстати

23 декабря в городке Оаксаки (Мексика) проводится грандиозный праздник - Ночь редиса. Свое начало он отсчитывает с XVI века. Все окрестные, а то и приезжие фермеры соревнуется в креативных поделках из редиса. И это не отдельные экземпляры, а настоящие статуи и композиционные картины, порой огромного размера...

мотайте на ус

* Редис - один из первых весенних овощей, и его обычно высевают из семян. Посев следует проводить ранней весной, как только почва становится пригодной для обработки. В климате с долгой прохладной весной рекомендуется периодический посев: семена можно высевать в почву каждые две недели, пока не начнется настоящая весна.

* Редис можно сеять и осенью, за 4–6 недель до первых заморозков. Зимним сортам требуется больше времени для созревания, однако они переносят легкие заморозки и понижение температуры до -1 °C.

* Семена редиса прорастают при температуре почвы от 4 °C до 29 °C, оптимально - при 13–18 °C. При идеальной температуре семена обычно всходят в течение 3-4 дней, но в зависимости от сорта срок прорастания может достигать 10 дней. Если семена посеяны при 4 °C, прорастание может занять до 20 дней.

* Редис лучше всего растет в прохладную погоду - при температуре 10-18 °C...

Илья ДИМЕНШТЕЙН