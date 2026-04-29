Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 18:14

Всюду жизнь

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

Сильнее всего удивила Скандинавия. В Норвегии, Швеции и Финляндии, где лето обычно воспринимается как прохладное и мягкое, отдельные районы получили до 21 дня изнуряющей жары. В некоторых местах фиксировались даже «тропические ночи» - так называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Для северных стран это не просто необычная погода. Дома, города и привычки людей там исторически не рассчитаны на долгую жару. Там меньше кондиционеров, иначе устроен быт, а ночное охлаждение обычно считалось почти гарантированным. Когда жара держится неделями и не отпускает даже ночью, организм не успевает восстановиться.

Отчёт также указывает, что среднегодовые температуры поверхности морей вокруг Европы достигли самых высоких значений за всё время наблюдений. Это важно не только для пляжного сезона. Более тёплые моря усиливают погодные перекосы, влияют на штормы, осадки, морские экосистемы и рыболовство.

Жаркий год сопровождался и разрушительными пожарами. Крупные лесные и природные пожары охватывали разные части Европы, оставляя после себя выжженные территории, проблемы с воздухом и угрозу для населённых пунктов. Учёные и климатические эксперты всё чаще говорят, что экстремальная жара становится не редким исключением, а частью новой европейской реальности.

Самый тревожный вывод в том, что граница привычного климата сдвигается. То, что раньше ассоциировалось с югом Европы, всё чаще приходит на север. И когда за Полярным кругом становится жарче 30 градусов, это уже не просто странная летняя новость, а знак того, насколько быстро меняется погода вокруг нас.
 

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

