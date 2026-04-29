Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Сильнее всего удивила Скандинавия. В Норвегии, Швеции и Финляндии, где лето обычно воспринимается как прохладное и мягкое, отдельные районы получили до 21 дня изнуряющей жары. В некоторых местах фиксировались даже «тропические ночи» - так называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Для северных стран это не просто необычная погода. Дома, города и привычки людей там исторически не рассчитаны на долгую жару. Там меньше кондиционеров, иначе устроен быт, а ночное охлаждение обычно считалось почти гарантированным. Когда жара держится неделями и не отпускает даже ночью, организм не успевает восстановиться.

Отчёт также указывает, что среднегодовые температуры поверхности морей вокруг Европы достигли самых высоких значений за всё время наблюдений. Это важно не только для пляжного сезона. Более тёплые моря усиливают погодные перекосы, влияют на штормы, осадки, морские экосистемы и рыболовство.

Жаркий год сопровождался и разрушительными пожарами. Крупные лесные и природные пожары охватывали разные части Европы, оставляя после себя выжженные территории, проблемы с воздухом и угрозу для населённых пунктов. Учёные и климатические эксперты всё чаще говорят, что экстремальная жара становится не редким исключением, а частью новой европейской реальности.

Самый тревожный вывод в том, что граница привычного климата сдвигается. То, что раньше ассоциировалось с югом Европы, всё чаще приходит на север. И когда за Полярным кругом становится жарче 30 градусов, это уже не просто странная летняя новость, а знак того, насколько быстро меняется погода вокруг нас.

