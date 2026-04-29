ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

Служба государственной безопасности (СГБ) выразила мнение, что подобные изменения создадут риски для безопасности и ресурсов.

Предложение Валайниса предусматривало, что иностранец будет иметь право запросить выдачу свидетельства о праве пользования недвижимостью сроком до пяти лет, если он приобрел недвижимость стоимостью не менее 250 000 евро в муниципалитетах Риги, Юрмалы, Икшкиле, Саулкрасты, Адажи, Кекавы, Марупе, Олайне или Саласпилса, или в районах Гаркалне, Ропажи, Саулкрасты, Стопини или Тинужи, либо приобрел не более двух объектов недвижимости за пределами вышеупомянутых административных территорий общей стоимостью не менее 250 000 евро.

Комиссия поддержала предложение министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о том, что в выдаче долгосрочной визы будет отказано, если иностранец был подвергнут административному наказанию за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, или символов тоталитарных режимов, либо был признан виновным в соответствии с установленной законом процедурой в совершении уголовного преступления в Латвии или за рубежом, за которое латвийское законодательство предусматривает уголовное наказание.

Планируется, что это условие не будет применяться, если пребывание иностранца в Латвии соответствует интересам латвийского государства, противоречит международным обязательствам Латвии, а также в некоторых других случаях.

Комиссия отклонила предложение депутата парламента Эдвинса Шноре о том, что граждане России и Белоруссии при подаче заявления на получение нового или повторного получения временного вида на жительство должны будут предоставить подтверждение владения государственным языком как минимум на втором уровне базового уровня (A2).

Комиссия поддержала предложение министра экономики о том, что иностранец будет иметь право запросить разрешение на осуществление предпринимательской деятельности на срок, не превышающий трех лет, если он планирует осуществлять в Латвии деятельность, соответствующую Закону о поддержке деятельности стартапов, при условии выполнения ряда условий, подтверждающих, что компания разрабатывает, производит или производит инновационный продукт.

В общей сложности на третье чтение законопроекта было подано 175 предложений, большинство из которых носят редакционный характер. На данный момент комиссия рассмотрела 77 предложений. Некоторые из них были отклонены или отозваны.

Как сообщалось ранее, в целях усиления контроля за гражданами третьих стран в Латвии Министерство внутренних дел подготовило и представило комплексный пакет предложений к проекту закона. Некоторые из представленных предложений дополняют уже разработанный Министерством внутренних дел и утвержденный Кабинетом Министров план действий по усилению контроля за гражданами третьих стран.

Как указало министерство, в ходе работы в комитетах Сейма и в различных междисциплинарных форматах были разработаны ценные предложения, которые будут способствовать ужесточению и уточнению правил, а также дополнят информационный доклад об усилении механизмов контроля за гражданами третьих стран, уже одобренный Кабинетом министров.

В качестве одного из предложений, касающегося процесса обучения и студентов из третьих стран, если до сих пор университеты были обязаны сообщать Государственной пограничной службе о студенте-иностранце в случае пропуска лекций в течение 14 дней по необоснованным причинам, то Министерство внутренних дел предлагает сократить количество пропущенных дней до трех.

Уже утвержденный Кабинетом Министров план действий содержит ряд мер по контролю за пребыванием граждан третьих стран — например, в сфере трудоустройства планируется ограничить возможности работодателей приглашать граждан третьих стран на простые профессии, предоставляя такую ​​возможность только компаниям класса А по рейтинговой системе SRS, а также, по примеру 14 других государств-членов ЕС, запретить привлечение граждан третьих стран в компании по трудоустройству.

Также планируется внести поправки в регламент, ужесточив санкции за административные нарушения, совершенные иностранцами. Усиливается контроль и в сфере обучения – предлагается установить залог, гарантирующий покрытие расходов, связанных с высылкой иностранца в случае аннулирования визы или вида на жительство, а также ввести запрет на воссоединение семей для студентов бакалавриата и магистратуры из стран, не входящих в НАТО.

Тем временем Нацобъединение внесло поправки в третье чтение Закона об иммиграции, предлагая запретить иностранцам с временным видом на жительство или долгосрочной визой заниматься экономической деятельностью в качестве самозанятых лиц.

Это также будет касаться граждан и постоянных жителей стран-кандидатов в Европейский Союз, законным основанием для проживания в Латвии которых является временный вид на жительство или долгосрочная виза.

