Старик-разбойник: 89-летний пенсионер устроил стрельбу в Афинах, чтобы чиновники прочли его жалобы!

Первый инцидент произошёл в районе Керамикос. Там была ранена сотрудница офиса соцстраха. После этого мужчина, как сообщается, сел в такси и поехал к зданию суда. Там пострадали ещё несколько женщин, в основном сотрудницы учреждения. Всего сообщалось о пяти раненых, их жизни не угрожали.

После стрельбы подозреваемый скрылся. Через несколько часов его задержали в портовом городе Патры, примерно в 200 километрах от Афин. По сообщениям греческих СМИ, он находился в гостинице рядом с автовокзалом и мог пытаться добраться до Италии на пароме.

Главная деталь этой истории - не только возраст подозреваемого, а то, что он оставил после себя. В Апелляционном суде, рядом с дробовиком, нашли конверты и толстую папку документов. Как пишут греческие СМИ, в ней было более 150 бумаг, адресованных в том числе газетам, и объяснение его многолетнего конфликта с системой социального страхования.

В записке от 25 апреля он, по данным СМИ, писал, что читатели найдут в газетах «толстую папку с более чем 150 документами». В основном документе мужчина описывал свою борьбу за греческую пенсию. Он утверждал, что в Германии и США пенсию получил без проблем, а в Греции чиновники и суды обращались с ним «как с бродячей собакой, которую пинают».

Самая жёсткая фраза звучала почти как угроза из мрачной пьесы. По данным греческих СМИ, мужчина написал: «А я, собака, теперь бешеная и пойду в их офисы однажды и укушу их, чтобы они тоже заразились бешенством».

Перед уходом из суда он, по словам свидетелей, крикнул сотрудникам, что там они найдут ответы на то, что произошло, и оставил папку с документами. Позже, уже после задержания, свидетели сообщали, что 89-летний мужчина якобы сказал: он предпочёл бы тюрьму дому престарелых.

Греческие СМИ также писали, что мужчина раньше лишался разрешения на ружьё после лечения из-за психического заболевания. Поэтому оружие, использованное в нападении, могло быть незаконным.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства нападений. Но уже сейчас история выглядит как один из самых необычных криминальных эпизодов года: почти 90-летний мужчина, многолетняя война с пенсионной системой, папка из 150 документов, стрельба в двух учреждениях и попытка уйти к морю, чтобы, как сообщалось, добраться до Италии.