Старик-разбойник: 89-летний пенсионер устроил стрельбу в Афинах, чтобы чиновники прочли его жалобы!

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 19:17

В Афинах задержали 89-летнего мужчину, которого подозревают в двух нападениях со стрельбой в государственных зданиях. По данным полиции и греческих СМИ, пожилой мужчина сначала открыл огонь в офисе фонда социального страхования EFKA, а затем отправился в Апелляционный суд, где снова начал стрелять.

Первый инцидент произошёл в районе Керамикос. Там была ранена сотрудница офиса соцстраха. После этого мужчина, как сообщается, сел в такси и поехал к зданию суда. Там пострадали ещё несколько женщин, в основном сотрудницы учреждения. Всего сообщалось о пяти раненых, их жизни не угрожали.
После стрельбы подозреваемый скрылся. Через несколько часов его задержали в портовом городе Патры, примерно в 200 километрах от Афин. По сообщениям греческих СМИ, он находился в гостинице рядом с автовокзалом и мог пытаться добраться до Италии на пароме.

Главная деталь этой истории - не только возраст подозреваемого, а то, что он оставил после себя. В Апелляционном суде, рядом с дробовиком, нашли конверты и толстую папку документов. Как пишут греческие СМИ, в ней было более 150 бумаг, адресованных в том числе газетам, и объяснение его многолетнего конфликта с системой социального страхования.

В записке от 25 апреля он, по данным СМИ, писал, что читатели найдут в газетах «толстую папку с более чем 150 документами». В основном документе мужчина описывал свою борьбу за греческую пенсию. Он утверждал, что в Германии и США пенсию получил без проблем, а в Греции чиновники и суды обращались с ним «как с бродячей собакой, которую пинают».

Самая жёсткая фраза звучала почти как угроза из мрачной пьесы. По данным греческих СМИ, мужчина написал: «А я, собака, теперь бешеная и пойду в их офисы однажды и укушу их, чтобы они тоже заразились бешенством».

Перед уходом из суда он, по словам свидетелей, крикнул сотрудникам, что там они найдут ответы на то, что произошло, и оставил папку с документами. Позже, уже после задержания, свидетели сообщали, что 89-летний мужчина якобы сказал: он предпочёл бы тюрьму дому престарелых.

Греческие СМИ также писали, что мужчина раньше лишался разрешения на ружьё после лечения из-за психического заболевания. Поэтому оружие, использованное в нападении, могло быть незаконным.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства нападений. Но уже сейчас история выглядит как один из самых необычных криминальных эпизодов года: почти 90-летний мужчина, многолетняя война с пенсионной системой, папка из 150 документов, стрельба в двух учреждениях и попытка уйти к морю, чтобы, как сообщалось, добраться до Италии.

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии
Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС
Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС (1)

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, экс-депутат Сейма, полковник в отставке Юрис Далбиньш высказался о возможном крахе российской экономики и последствиях этого для Латвии в интервью ТВ-24.

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в филиале Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23  была проведена эвакуация учеников и педагогов, сообщает программа Degpunktā.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

Путин провел разговор с Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Телефонный разговор продолжался более получаса, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

Гражданам Латвии с двойным гражданством все труднее отказаться от второго гражданства государств-агрессоров. С трудностями сталкивается большая часть молодых людей, которые хотят отказаться от гражданства такой страны, чтобы не потерять гражданство Латвии. Они рассказывают, что посольства нередко затягивают процедуру, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

