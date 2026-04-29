Росликов из «ссылки»: Латвию бросать не собираюсь

Росликов сказал, что рассчитывал на иной исход: по его словам, он надеялся вернуться в Латвию к следующему заседанию, которое назначено на 20 мая. Теперь эти планы под вопросом.

Депутат также возмутился тем, что его, как он утверждает, не допустили к участию в заседании в дистанционном формате. По его словам, в его окружении есть пятеро знакомых — трое из них тоже находятся в Белоруссии — которые участвуют в судебных процессах удаленно без каких-либо препятствий со стороны судей. Для него, по его словам, «такая опция запрещена».

Вместе с тем Росликов заверил, что не намерен уходить из политики и не собирается «бросать» Латвию и своих сторонников. Находясь, по его собственному выражению, «в ссылке», он продолжает политическую деятельность.

Отвечая на вопрос, что мешает возвращению, Росликов признал: из тюрьмы он вряд ли будет так же эффективен, как из Белоруссии. Кроме того, он сообщил, что намерен использовать время для налаживания контактов с Россией и Белоруссией, уверяя, что сотрудничество с этими странами способно решить насущные проблемы жителей Латвии — от цен на коммунальные услуги и топливо до стоимости продуктов.

Напомним, 9 апреля Рижский городской суд Латгальского предместья постановил изменить меру пресечения депутату Рижской думы Алексею Росликову и заключить его под стражу. Росликов, находящийся в Минске, участвовал в заседании дистанционно. Суд объявил его в розыск, процесс приостановлен.