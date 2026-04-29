Росликов из «ссылки»: Латвию бросать не собираюсь

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 20:08

Важно 0 комментариев

Находящийся в Белоруссии депутат Рижской думы Алексей Росликов надеялся вернуться в Латвию уже в мае — но сегодняшнее решение суда эти планы скорректировало. Депутат рассказал, что его не допустили к участию в заседании дистанционно, а о самом решении он узнал от журналистов прямо в ходе интервью, сообщает rus.lsm.lv. со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Росликов сказал, что рассчитывал на иной исход: по его словам, он надеялся вернуться в Латвию к следующему заседанию, которое назначено на 20 мая. Теперь эти планы под вопросом.

Депутат также возмутился тем, что его, как он утверждает, не допустили к участию в заседании в дистанционном формате. По его словам, в его окружении есть пятеро знакомых — трое из них тоже находятся в Белоруссии — которые участвуют в судебных процессах удаленно без каких-либо препятствий со стороны судей. Для него, по его словам, «такая опция запрещена».

Вместе с тем Росликов заверил, что не намерен уходить из политики и не собирается «бросать» Латвию и своих сторонников. Находясь, по его собственному выражению, «в ссылке», он продолжает политическую деятельность.

Отвечая на вопрос, что мешает возвращению, Росликов признал: из тюрьмы он вряд ли будет так же эффективен, как из Белоруссии. Кроме того, он сообщил, что намерен использовать время для налаживания контактов с Россией и Белоруссией, уверяя, что сотрудничество с этими странами способно решить насущные проблемы жителей Латвии — от цен на коммунальные услуги и топливо до стоимости продуктов.

Напомним, 9 апреля Рижский городской суд Латгальского предместья постановил изменить меру пресечения депутату Рижской думы Алексею Росликову и заключить его под стражу. Росликов, находящийся в Минске, участвовал в заседании дистанционно. Суд объявил его в розыск, процесс приостановлен.

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет
Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС
Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, экс-депутат Сейма, полковник в отставке Юрис Далбиньш высказался о возможном крахе российской экономики и последствиях этого для Латвии в интервью ТВ-24.

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в филиале Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23  была проведена эвакуация учеников и педагогов, сообщает программа Degpunktā.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

Путин провел разговор с Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Телефонный разговор продолжался более получаса, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

Гражданам Латвии с двойным гражданством все труднее отказаться от второго гражданства государств-агрессоров. С трудностями сталкивается большая часть молодых людей, которые хотят отказаться от гражданства такой страны, чтобы не потерять гражданство Латвии. Они рассказывают, что посольства нередко затягивают процедуру, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

