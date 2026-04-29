Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

В Латвии официально зарегистрировано более 4200 человек с двойным гражданством Латвии и России и около 560 — с гражданством Латвии и Белоруссии. Абсолютное большинство — молодые люди до 25 лет.

Многие граждане Латвии, имеющие двойное гражданство с Россией, с удовольствием отказались бы от российского паспорта, однако именно в последние годы, после полномасштабного вторжения России в Украину, это стало серьезной проблемой. Аналогичная ситуация и у людей с гражданством Белоруссии.

Во-первых, им приходится стоять в длинных очередях, чтобы подать необходимые документы в посольство, во-вторых, они часто получают от второй страны предложение приехать туда и оформить все лично, а это таит в себе риски для безопасности.

В среду, 29 апреля, вопрос о двойном гражданстве рассматривался в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества.

В заседании участвовал Валерий Стоякин, который столкнулся с трудностями при попытке отказаться от российского гражданства. Он вместе с матерью переехал в Латвию в 2016 году и получил гражданство как член семьи репатрианта. Живя в Латвии, Валерий обзавелся друзьями, работой и семьей, выучил язык и понял, что не хочет покидать страну. Два года назад он начал процесс отказа от российского гражданства и сразу столкнулся с препятствиями. По его словам в посольстве РФ всячески затягивали процесс.

Чтобы разрешить ситуацию, когда люди хотят, но не могут отказаться от второго гражданства по объективным причинам, при этом делая для этого все возможное, депутаты Сейма подготовили два предложения, редакция которых отличается, но по сути они одинаковы и сводятся к следующему: если сложилась ситуация, что человеку уже 23–24 года и он делает все возможное [чтобы отказаться от второго гражданства], то следует признать, что за ним сохраняется гражданство Латвии. Если он когда-либо воспользуется вторым гражданством, например, запросит новый паспорт, то он потеряет гражданство Латвии.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Ина Ворпа указала на то, что ведомство уже фактически так и поступает, как предлагается в поправках. Депутаты хотят успеть принять их до летних каникул.