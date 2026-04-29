Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 20:29

Важно 0 комментариев

Гражданам Латвии с двойным гражданством все труднее отказаться от второго гражданства государств-агрессоров. С трудностями сталкивается большая часть молодых людей, которые хотят отказаться от гражданства такой страны, чтобы не потерять гражданство Латвии. Они рассказывают, что посольства нередко затягивают процедуру, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

В Латвии официально зарегистрировано более 4200 человек с двойным гражданством Латвии и России и около 560 — с гражданством Латвии и Белоруссии. Абсолютное большинство — молодые люди до 25 лет.

Многие граждане Латвии, имеющие двойное гражданство с Россией, с удовольствием отказались бы от российского паспорта, однако именно в последние годы, после полномасштабного вторжения России в Украину, это стало серьезной проблемой. Аналогичная ситуация и у людей с гражданством Белоруссии.

Во-первых, им приходится стоять в длинных очередях, чтобы подать необходимые документы в посольство, во-вторых, они часто получают от второй страны предложение приехать туда и оформить все лично, а это таит в себе риски для безопасности.

В среду, 29 апреля, вопрос о двойном гражданстве рассматривался в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества.

В заседании участвовал Валерий Стоякин, который столкнулся с трудностями при попытке отказаться от российского гражданства. Он вместе с матерью переехал в Латвию в 2016 году и получил гражданство как член семьи репатрианта. Живя в Латвии, Валерий обзавелся друзьями, работой и семьей, выучил язык и понял, что не хочет покидать страну. Два года назад он начал процесс отказа от российского гражданства и сразу столкнулся с препятствиями. По его словам в посольстве РФ всячески затягивали процесс.

Чтобы разрешить ситуацию, когда люди хотят, но не могут отказаться от второго гражданства по объективным причинам, при этом делая для этого все возможное, депутаты Сейма подготовили два предложения, редакция которых отличается, но по сути они одинаковы и сводятся к следующему: если сложилась ситуация, что человеку уже 23–24 года и он делает все возможное [чтобы отказаться от второго гражданства], то следует признать, что за ним сохраняется гражданство Латвии. Если он когда-либо воспользуется вторым гражданством, например, запросит новый паспорт, то он потеряет гражданство Латвии.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Ина Ворпа указала на то, что ведомство уже фактически так и поступает, как предлагается в поправках. Депутаты хотят успеть принять их до летних каникул. 

Комментарии (0)

Главные новости

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии
Важно

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Юридическая консультация

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС
Важно

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, экс-депутат Сейма, полковник в отставке Юрис Далбиньш высказался о возможном крахе российской экономики и последствиях этого для Латвии в интервью ТВ-24.

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

Выбор редакции 20:55

Выбор редакции 0 комментариев

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Выбор редакции 20:40

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в филиале Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23  была проведена эвакуация учеников и педагогов, сообщает программа Degpunktā.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Путин провел разговор с Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Телефонный разговор продолжался более получаса, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

Новости Латвии 20:32

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

