Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

© BBC 29 апреля, 2026 20:37

Важно 0 комментариев

Путин провел разговор с Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Телефонный разговор продолжался более получаса, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин выразил Дональду Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудил преступление, передает слова Ушакова ТАСС.

-Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы, — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Трамп активно поддержал эту инициативу , — добавил помощник президента России.

По словам Ушакова, Трамп сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка.

Путин рассказал Трампу «о ситуации в зоне СВО, где российские войска теснят противника», цитирует Ушакова ТАСС («специальной военной операцией» в России называют войну против Украины).

Трамп пока не комментировал разговор.

Главные новости

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС
Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС (1)

Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет
Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео (4)

Агенты РФ под видом беженцев могут проникнуть в Латвию: экс-командующий НВС

Важно 0 комментариев

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, экс-депутат Сейма, полковник в отставке Юрис Далбиньш высказался о возможном крахе российской экономики и последствиях этого для Латвии в интервью ТВ-24.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, экс-депутат Сейма, полковник в отставке Юрис Далбиньш высказался о возможном крахе российской экономики и последствиях этого для Латвии в интервью ТВ-24.

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой

Выбор редакции 0 комментариев

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Последствия войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке привели к беспрецедентному росту стоимости строительства и цен на материалы в дорожной отрасли. В результате выполнение запланированных работ в сезоне 2026 года оказалось под угрозой, предупредил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в филиале Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23  была проведена эвакуация учеников и педагогов, сообщает программа Degpunktā.

Во вторник, 28 апреля, во второй половине дня в филиале Рижской 45-й средней школы на улице Гауяс, 23  была проведена эвакуация учеников и педагогов, сообщает программа Degpunktā.

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвийцам все труднее отказаться от гражданства РФ и Белоруссии: Сейм им поможет

Важно 0 комментариев

Гражданам Латвии с двойным гражданством все труднее отказаться от второго гражданства государств-агрессоров. С трудностями сталкивается большая часть молодых людей, которые хотят отказаться от гражданства такой страны, чтобы не потерять гражданство Латвии. Они рассказывают, что посольства нередко затягивают процедуру, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

Гражданам Латвии с двойным гражданством все труднее отказаться от второго гражданства государств-агрессоров. С трудностями сталкивается большая часть молодых людей, которые хотят отказаться от гражданства такой страны, чтобы не потерять гражданство Латвии. Они рассказывают, что посольства нередко затягивают процедуру, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

