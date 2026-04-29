Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

Владимир Путин выразил Дональду Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудил преступление, передает слова Ушакова ТАСС.

-Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы, — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Трамп активно поддержал эту инициативу , — добавил помощник президента России.

По словам Ушакова, Трамп сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка.

Путин рассказал Трампу «о ситуации в зоне СВО, где российские войска теснят противника», цитирует Ушакова ТАСС («специальной военной операцией» в России называют войну против Украины).

Трамп пока не комментировал разговор.