Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Специалист по рекламе, он занял жесткую позицию, заявив, что осторожность по отношению к исламской культуре обоснованна.

«Нет, я против этого! Потому что культуры, которые приходят из исламского региона, — они очень агрессивные, очень заразительные», — сказал он.

Левые либералы, по словам Стендзениекса, часто говорят: а как после Второй мировой войны принимали латышских беженцев?

Он отметил, что не помнит, чтобы латышские беженцы, например, в Германии требовали принять диевтурибу, заставить всех говорить на латгальском или латышском языке и строить свои языческие церкви или поселения.

Стендзениекс считает, что европейский опыт служит серьезным предупреждением и что у многих стран уже есть очень плохой опыт, из которого следует делать выводы.

«Мы смотрим, что происходит в Швеции, Германии — там джипы въезжают в рождественские ярмарки, что-то взрывается, рушится и обваливается, людей режут и насилуют направо и налево», — заявил он.

По его мнению, единственной удачей Латвии до сих пор была медлительность страны: «Иногда есть эта благословенная латышская тормознутость — мы медленные, и у нас еще по-настоящему не началось, пока в других местах уже заканчивается. Ну, слава богу!»

Говоря о рабочей силе, Стендзениекс призвал смотреть в сторону Литвы, которая после белорусской революции привлекла программистов с высокой добавленной стоимостью и зарплатами выше 10 000 евро. «Это качественная иммиграция. Для Латвии это означало бы упорядоченную налоговую и банковскую политику, чтобы человек вообще мог открыть счет. Но это должно идти вместе с очень строгими правилами: шаг вправо, шаг влево — депортация», — сказал он.