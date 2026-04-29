Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 15:28

0 комментариев

Депутат Рижской думы и политтехнолог Эрик Стендзениекс высказался об иммиграции и заявил, что Латвии следует быть особенно осторожной. По его словам, стране нужна не массовая, а «качественная» иммиграция — с высокой добавленной стоимостью и очень строгими правилами, сообщает bb.lv со ссылкой на передачу TV24 "Preses klubs".

Специалист по рекламе, он занял жесткую позицию, заявив, что осторожность по отношению к исламской культуре обоснованна.

«Нет, я против этого! Потому что культуры, которые приходят из исламского региона, — они очень агрессивные, очень заразительные», — сказал он.

Левые либералы, по словам Стендзениекса, часто говорят: а как после Второй мировой войны принимали латышских беженцев?

Он отметил, что не помнит, чтобы латышские беженцы, например, в Германии требовали принять диевтурибу, заставить всех говорить на латгальском или латышском языке и строить свои языческие церкви или поселения.

Стендзениекс считает, что европейский опыт служит серьезным предупреждением и что у многих стран уже есть очень плохой опыт, из которого следует делать выводы.

«Мы смотрим, что происходит в Швеции, Германии — там джипы въезжают в рождественские ярмарки, что-то взрывается, рушится и обваливается, людей режут и насилуют направо и налево», — заявил он.

По его мнению, единственной удачей Латвии до сих пор была медлительность страны: «Иногда есть эта благословенная латышская тормознутость — мы медленные, и у нас еще по-настоящему не началось, пока в других местах уже заканчивается. Ну, слава богу!»

Говоря о рабочей силе, Стендзениекс призвал смотреть в сторону Литвы, которая после белорусской революции привлекла программистов с высокой добавленной стоимостью и зарплатами выше 10 000 евро. «Это качественная иммиграция. Для Латвии это означало бы упорядоченную налоговую и банковскую политику, чтобы человек вообще мог открыть счет. Но это должно идти вместе с очень строгими правилами: шаг вправо, шаг влево — депортация», — сказал он.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком (2)

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео (1)

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

