Русский язык становится рабочим языком в медицине: эстонские врачи в шоке

29 апреля, 2026 16:41

Мир

Общество студентов-медиков Эстонии, Объединение молодых врачей Эстонии, Союз врачей Эстонии и Союз медсестер Эстонии в своем новом публичном заявлении выражают обеспокоенность распространением русского языка в эстонской медицине в качестве рабочего. 

«Государственный язык Эстонской Республики — эстонский. Его использование в государственных учреждениях и в профессиональном общении вытекает из закона и должно быть естественным и само собой разумеющимся. Здравоохранение — это сфера, где четкая и однозначная коммуникация имеет решающее значение для безопасности пациентов и качества лечения. Кроме того, это обеспечивает более безопасную, благоприятную, инклюзивную и эффективную рабочую среду», — говорится в обращении. 

«В последние годы среди работников здравоохранения возникла проблема языкового барьера, когда в рабочей среде при выполнении служебных обязанностей используется русский язык, который понятен не всем молодым медицинским работникам и студентам. Такая практика может повлиять как на организацию труда и рабочую среду, так и на качество оказываемой пациенту помощи», — отмечают медики. 

«В здравоохранении большая часть критически важного обмена информацией происходит устно: обсуждение состояния пациента, передача смен, согласование планов лечения и повседневная организация работы. Если это общение происходит на языке, которым владеют не все участники, важная информация может быть не передана или понята неверно. Вследствие этого возрастает риск врачебных ошибок и недопонимания, что может угрожать безопасности пациентов», — говорится в обращении. 

Кроме того, языковой барьер существенно влияет на рабочую среду. «Здравоохранение по своей сути является сферой с высоким уровнем стресса, где слаженная командная работа и взаимное доверие абсолютно необходимы. Если часть сотрудников из-за языка оказывается в стороне от коллективного общения, это может вызывать напряженность, снижать чувство принадлежности к коллективу и влиять на удовлетворенность работников и их желание оставаться в профессии», — считают подписавшиеся. 

«В Эстонии высшее образование в области здравоохранения получают на эстонском языке. Закон о языке также устанавливает требования к владению эстонским языком для работников здравоохранения. Постановление, изданное на основании части 4 статьи 23 Закона о языке, гласит, что работники по уходу должны владеть эстонским языком как минимум на уровне B1, акушерки и медсестры — на уровне B2, а врачи — на уровне C1 (Riigi Teataja, 2011). Поэтому вполне обоснованно ожидать, что профессиональное общение в медицинских учреждениях Эстонии будет происходить на эстонском языке», — говорится в обращении. 

«Важно подчеркнуть, что данная позиция касается прежде всего профессионального общения — передачи информации, связанной с пациентом, организации работы и профессиональной коммуникации между коллегами», — подчеркивают медики. 

Общество студентов-медиков Эстонии, Объединение молодых врачей Эстонии, Союз врачей Эстонии и Союз медсестер Эстонии (EÕL) выступают за то, чтобы рабочим языком в медицинских учреждениях Эстонии был эстонский, поскольку профессиональное общение должно быть понятно всем коллегам. Устранение языкового барьера способствует созданию более безопасной, благоприятной, инклюзивной и эффективной рабочей среды. Единый рабочий язык обеспечивает стандарты безопасности пациентов и качества лечения.

«Мы призываем медицинские учреждения, профессиональные организации, учебные заведения и другие стороны в данной сфере сформировать четкую позицию в поддержку использования эстонского языка в профессиональном общении; повышать в своих учреждениях и организациях осведомленность о вытекающих из закона языковых требованиях; обеспечить, чтобы в объявлениях о вакансиях в секторе здравоохранения требования к знанию иностранного языка не были обязательными, а при приеме на работу оценивалось наличие необходимого уровня владения эстонским языком; а также найти средства и постоянную поддержку для развития навыков эстонского языка у работников всех уровней в случае, если их знаний недостаточно для выполнения служебных обязанностей», — говорится в обращении. 

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Юридическая консультация

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Важно

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране (1)

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии
Важно

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Загрузка

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Мир 18:15

Мир 0 комментариев

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Всюду жизнь 18:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

В Перми после атаки украинских дронов прошел «нефтяной дождь»

Мир 17:49

Мир 0 комментариев

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

Даже на лоджии и подоконнике: как вырастить вкусную редиску

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

