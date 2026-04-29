В Перми после атаки украинских дронов прошел «нефтяной дождь»

29 апреля, 2026 17:49

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

На фотографиях от подписчиков независимого издания «Пермь 36,6» — автомобили и одежда, покрытые черными пятнами.

О подобных следах сообщают и другие местные телеграм-каналы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее заявил, что удар пришелся по «одной из промышленных площадок». На большинстве фото из города видны клубы черного дыма.

Служба безопасности Украины сообщила, что целью атаки была линейная диспетчерская производственная станция (ЛДПС) «Пермь». И косвенно это подтверждают данные системы NASA FIRMS, фиксирующей термальные аномалии: в районе предполагаемого удара зафиксирован всплеск термальной активности.

Это уже второй случай «нефтяного дождя» в России за последние две недели. Ранее похожее явление наблюдалось в Туапсе после серии атак на нефтяную инфраструктуру города. Там волонтерам пришлось отмывать животных, загрязненных нефтепродуктами.

Эколог Евгений Витишко объяснял, что после пожаров на нефтяных объектах над городом формируется шлейф дыма, сажи и испарившихся нефтепродуктов. Эти продукты горения могут конденсироваться и выпадать с осадками.

 
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Апрель в Латвии завершится дождем и снегом
ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

Даже на лоджии и подоконнике: как вырастить вкусную редиску

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

