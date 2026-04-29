В Перми после атаки украинских дронов прошел «нефтяной дождь»

На фотографиях от подписчиков независимого издания «Пермь 36,6» — автомобили и одежда, покрытые черными пятнами.

О подобных следах сообщают и другие местные телеграм-каналы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее заявил, что удар пришелся по «одной из промышленных площадок». На большинстве фото из города видны клубы черного дыма.

Служба безопасности Украины сообщила, что целью атаки была линейная диспетчерская производственная станция (ЛДПС) «Пермь». И косвенно это подтверждают данные системы NASA FIRMS, фиксирующей термальные аномалии: в районе предполагаемого удара зафиксирован всплеск термальной активности.

Это уже второй случай «нефтяного дождя» в России за последние две недели. Ранее похожее явление наблюдалось в Туапсе после серии атак на нефтяную инфраструктуру города. Там волонтерам пришлось отмывать животных, загрязненных нефтепродуктами.

Эколог Евгений Витишко объяснял, что после пожаров на нефтяных объектах над городом формируется шлейф дыма, сажи и испарившихся нефтепродуктов. Эти продукты горения могут конденсироваться и выпадать с осадками.