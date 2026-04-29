Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

-Прежде всего, после отказа от СРС решил не бороться за процедуру, а попробовать другой способ - может быть быстрее. Вот почему я подал конституционную жалобу в Конституционный суд.

В жалобе заявляю, что нормы закона о НДС не соответствуют принципу правовой надежности, права на собственность, запрета дискриминации, свободы слова и прав меньшинства.

Теперь в течение месяца Конституционный суд примет решение по предложению дела (срок может быть продлен до двух месяцев). До тех пор оставлю иск о возмещении ущерба - могу использовать, если дело откажется в предложении или решится без консультации в Суд ЕС.

Во-вторых, Еврокомиссия ответила на вопросы депутатов Европарламента о книгах НДС и прессе в Латвии. В ответе говорится, что соответствие принципу фискального нейтралитета должны оцениваться институтами и судами Латвии, но запрет на дискриминацию действует.

Но Комиссия избежала вопроса о том, был ли нарушен этот запрет на дискриминацию. Надеюсь, Конституционный суд задаст такой вопрос Суду ЕС - в принципе, он обязан задать этот вопрос.

Буду держать вас в курсе хода дела в дальнейшем.