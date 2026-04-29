Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 18:07

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

-Прежде всего, после отказа от СРС решил не бороться за процедуру, а попробовать другой способ - может быть быстрее. Вот почему я подал конституционную жалобу в Конституционный суд.

В жалобе заявляю, что нормы закона о НДС не соответствуют принципу правовой надежности, права на собственность, запрета дискриминации, свободы слова и прав меньшинства.

Теперь в течение месяца Конституционный суд примет решение по предложению дела (срок может быть продлен до двух месяцев). До тех пор оставлю иск о возмещении ущерба - могу использовать, если дело откажется в предложении или решится без консультации в Суд ЕС.

Во-вторых, Еврокомиссия ответила на вопросы депутатов Европарламента о книгах НДС и прессе в Латвии. В ответе говорится, что соответствие принципу фискального нейтралитета должны оцениваться институтами и судами Латвии, но запрет на дискриминацию действует.

Но Комиссия избежала вопроса о том, был ли нарушен этот запрет на дискриминацию. Надеюсь, Конституционный суд задаст такой вопрос Суду ЕС - в принципе, он обязан задать этот вопрос.

Буду держать вас в курсе хода дела в дальнейшем.

«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

В Перми после атаки украинских дронов прошел «нефтяной дождь»

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

Даже на лоджии и подоконнике: как вырастить вкусную редиску

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

