По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Раньше, если должник получал зарплату или пенсию меньше минимальной зарплаты, судебный исполнитель не мог взыскивать с неё долг. Без особых фанфар полтора года назад были внесены изменения в закон о гражданском процессе, которые уменьшили этот минимум вдвое.

Теперь:

• должнику сохраняется 50% от минимальной зарплаты в стране (в этом году это 390 €);

• а если на иждивении есть несовершеннолетние дети — дополнительно сохраняется еще 15% минимальной зарплаты на каждого ребёнка (но в сумме не более 50% от минимальной зарплаты).

Из оставшейся суммы удерживается 30%. А если одновременно действуют несколько исполнительных листов — 40%.

Все расчёты ведутся с суммы полученной после уплаты налогов.

Этот порядок распространяется не только на взыскание с зарплаты, но и с пенсии.

Взыскание не может быть обращено на:

1. выходное пособие, пособие на погребение, пособие супругу умершего, государственные социальные пособия, государственную поддержку ребёнку, больному целиакией, пенсию по случаю потери кормильца и компенсацию за утрату кормильца;

2. компенсационные выплаты за износ принадлежащих работнику инструментов и иные компенсации;

3. суммы, выплачиваемые работнику в связи с командировкой, переводом или направлением на работу в другой населённый пункт;

4. пособия социальной помощи;

5. алименты на ребёнка, получаемые должником в размере, установленном на основании судебного решения или соглашения, оформленного в форме нотариального акта;

6. государственную компенсацию, выплачиваемую потерпевшим от преступлений