Обычный витамин усилил эффект химиотерапии: рак исчезал почти в два раза чаще

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 17:09

Наука 0 комментариев

Учёные из Бразилии сообщили о неожиданном результате: обычная добавка витамина D могла усилить ответ на химиотерапию у женщин с раком молочной железы. В небольшом исследовании пациентки, которые ежедневно принимали витамин D вместе с лечением, чаще достигали полного исчезновения признаков опухоли после курса терапии.

В исследовании участвовали 80 женщин старше 45 лет. Все они проходили неоадъювантную химиотерапию - то есть лечение до операции, чтобы уменьшить опухоль и облегчить её удаление. Половина участниц принимала по 2000 МЕ витамина D в день, вторая половина получала плацебо.

Через шесть месяцев разница оказалась заметной. В группе витамина D полный ответ на лечение наблюдался у 43% пациенток. В группе плацебо - у 24%. Иными словами, рак исчезал после химиотерапии почти в два раза чаще у тех, кто дополнительно получал витамин D.

Учёные подчёркивают: речь не о замене лечения и не о «витамине от рака». Все пациентки проходили обычную химиотерапию. Витамин D рассматривался только как возможная поддержка, которая может помочь организму лучше ответить на терапию.

Интересно и то, что доза была сравнительно небольшой - 2000 МЕ в день. Для сравнения, при выраженном дефиците витамина D врачи иногда используют значительно более высокие схемы. При этом у большинства участниц в начале исследования уровень витамина D был низким.

Витамин D известен прежде всего своей ролью в здоровье костей, но он также участвует в работе иммунной системы. Именно поэтому учёные всё активнее изучают, может ли его дефицит влиять на течение разных заболеваний, включая онкологические.

Пока выводы остаются осторожными: исследование было небольшим, и нужны более крупные испытания. Кроме того, избыток витамина D тоже может быть опасен и вызывать тошноту, слабость, боли в костях и проблемы с почками.

Но сам результат выглядит интригующе. Недорогая и хорошо известная добавка, возможно, способна играть вспомогательную роль там, где счёт идёт не на красивые обещания, а на реальный ответ опухоли на лечение. Решение о приёме витамина D при онкологическом лечении должно приниматься только с врачом.
 
 

ВНЖ за недвижимость от 250 тысяч евро: предложение не прошло

 Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, перед передачей вопроса в третье чтение, не поддержала предложение министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), предусматривающее разрешение иностранцам, купившим недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, подавать заявку на получение временного вида на жительство (ВНЖ).

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Север Европы раскалился как юг: жара добралась даже до Арктического круга

Европа пережила год, в котором жара перестала быть только южной проблемой. Новый научный отчёт показал: аномально высокие температуры затронули более 95% континента, а особенно заметным символом этого стала северная жара, когда в июле температура за Полярным кругом поднималась выше 30 градусов.

Алексей Димитров: новости по НДС и прессе на русском языке в Латвии

-Сообщаю о новостях в моем кейсе по НДС и прессе на русском языке, пишет в Фейсбуке юрист-международник Алексей Димитров.

В Перми после атаки украинских дронов прошел «нефтяной дождь»

Местные жители после атаки украинских беспилотников сообщают о «нефтяном дожде».

Даже на лоджии и подоконнике: как вырастить вкусную редиску

На днях соседка по «шести соткам» угостила редиской. Потрясающий вкус! Не сравнить с тем овощем, что продают в магазинах. Весной, когда не хватает витаминов, редиска – это то, что надо...

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

