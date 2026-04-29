Обычный витамин усилил эффект химиотерапии: рак исчезал почти в два раза чаще

В исследовании участвовали 80 женщин старше 45 лет. Все они проходили неоадъювантную химиотерапию - то есть лечение до операции, чтобы уменьшить опухоль и облегчить её удаление. Половина участниц принимала по 2000 МЕ витамина D в день, вторая половина получала плацебо.

Через шесть месяцев разница оказалась заметной. В группе витамина D полный ответ на лечение наблюдался у 43% пациенток. В группе плацебо - у 24%. Иными словами, рак исчезал после химиотерапии почти в два раза чаще у тех, кто дополнительно получал витамин D.

Учёные подчёркивают: речь не о замене лечения и не о «витамине от рака». Все пациентки проходили обычную химиотерапию. Витамин D рассматривался только как возможная поддержка, которая может помочь организму лучше ответить на терапию.

Интересно и то, что доза была сравнительно небольшой - 2000 МЕ в день. Для сравнения, при выраженном дефиците витамина D врачи иногда используют значительно более высокие схемы. При этом у большинства участниц в начале исследования уровень витамина D был низким.

Витамин D известен прежде всего своей ролью в здоровье костей, но он также участвует в работе иммунной системы. Именно поэтому учёные всё активнее изучают, может ли его дефицит влиять на течение разных заболеваний, включая онкологические.

Пока выводы остаются осторожными: исследование было небольшим, и нужны более крупные испытания. Кроме того, избыток витамина D тоже может быть опасен и вызывать тошноту, слабость, боли в костях и проблемы с почками.

Но сам результат выглядит интригующе. Недорогая и хорошо известная добавка, возможно, способна играть вспомогательную роль там, где счёт идёт не на красивые обещания, а на реальный ответ опухоли на лечение. Решение о приёме витамина D при онкологическом лечении должно приниматься только с врачом.



