900 тысяч евро на защиту от паводков: в Резекне восстановили дамбу

Общая протяженность восстановленной дамбы составляет 9 км.

Восстановленная дамба и упорядоченная дорожная инфраструктура позволят более эффективно защищать прилегающие территории от угрозы наводнений.

Строительные работы начались в апреле 2024 года, и в их ходе была усовершенствована конструкция защитной дамбы, восстановлена дорога для ее обслуживания, приведено в порядок покрытие муниципальных автодорог и съездов, а также благоустроена территория. Эти меры обеспечат оперативный доступ к мелиоративным сооружениям и улучшат условия передвижения для местных жителей и фермеров.

Как сообщили в Минземледелия, дамба была введена в эксплуатацию в 1966 году. На дамбе построены две муниципальные дороги второй категории с гравийным покрытием.

ООО "Недвижимая собственность Министерства земледелия" обслуживает переданные в его управление мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, а также содержит мелиоративный кадастр.