Хотите, чтобы собака жила дольше? Учёные назвали 6 простых правил

Первое правило - регулярная физическая активность. Собаке нужны прогулки, игры, бег, плавание или хотя бы короткие активные выходы каждый день. Главное - не превращать питомца в «спортсмена выходного дня», который всю неделю лежит на диване, а потом внезапно идёт в длинный поход. Такие резкие нагрузки, как и у людей, повышают риск травм. Для многих собак ориентиром могут быть хотя бы 30 минут аэробной активности в день, но многое зависит от породы, возраста и темперамента.

Второе - общение. Исследования показывают, что собаки с более богатой социальной жизнью чаще имеют меньше проблем со здоровьем. Им полезны не только люди, но и другие животные, если питомец с ними ладит. Игры, новые маршруты, поездки, встречи с другими собаками и развивающие игрушки помогают поддерживать мозг активным и могут отодвинуть возрастное снижение когнитивных функций.

Третье правило - стерилизация или кастрация, если ветеринар считает это подходящим для конкретной собаки. У самок стерилизация снижает риск опухолей молочной железы и исключает рак матки и яичников. У самцов кастрация предотвращает рак яичек и снижает риск некоторых заболеваний простаты. Кроме того, такие собаки обычно меньше склонны убегать в поисках партнёра, а значит, реже попадают под машину или в драки.

Четвёртое - кормить не по моде, а по науке. Сырые рационы могут нести риск инфекций, домашняя еда часто не покрывает потребности собаки в белках, жирах и микроэлементах, а жирные остатки со стола могут закончиться серьёзными проблемами с желудком и поджелудочной железой. Одна из главных ошибок - перекорм. Ожирение у собак связано с болезнями суставов, диабетом, проблемами с дыханием, почками и печенью, а по некоторым оценкам может сокращать жизнь примерно на 2,5 года.

Пятое - регулярный ветеринар. После щенячьего периода собаку желательно показывать врачу хотя бы раз в год, а в пожилом возрасте - чаще. Профилактические осмотры помогают заметить болезнь раньше. Вакцинация и защита от блох, клещей и глистов тоже напрямую влияют на риск инфекций и паразитарных заболеваний.

И шестое правило звучит неожиданно просто: чистить зубы. Болезни зубов и дёсен могут вызывать воспаление в организме, усиливать уже существующие проблемы и даже приводить к опасным инфекциям. Идеально чистить зубы ежедневно, но даже несколько коротких чисток в неделю уже лучше, чем ничего.

Учёные подчёркивают: цель не в том, чтобы собака жила как можно дольше любой ценой. Главное - продлить её здоровые годы, когда она может гулять, играть, радоваться людям и оставаться активной. Потому что лишние годы имеют смысл только тогда, когда питомцу в них действительно хорошо.