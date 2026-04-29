Хотите, чтобы собака жила дольше? Учёные назвали 6 простых правил

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 15:36

Животные 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Patrick Pleul/dpa

Собаки живут рядом с людьми всё дольше как настоящие члены семьи, и всё больше хозяев задаются вопросом: можно ли продлить питомцу не просто жизнь, а здоровую активную старость? Учёные из Dog Aging Project изучают старение собак и уже называют несколько вещей, которые действительно могут помочь.

Первое правило - регулярная физическая активность. Собаке нужны прогулки, игры, бег, плавание или хотя бы короткие активные выходы каждый день. Главное - не превращать питомца в «спортсмена выходного дня», который всю неделю лежит на диване, а потом внезапно идёт в длинный поход. Такие резкие нагрузки, как и у людей, повышают риск травм. Для многих собак ориентиром могут быть хотя бы 30 минут аэробной активности в день, но многое зависит от породы, возраста и темперамента.

Второе - общение. Исследования показывают, что собаки с более богатой социальной жизнью чаще имеют меньше проблем со здоровьем. Им полезны не только люди, но и другие животные, если питомец с ними ладит. Игры, новые маршруты, поездки, встречи с другими собаками и развивающие игрушки помогают поддерживать мозг активным и могут отодвинуть возрастное снижение когнитивных функций.

Третье правило - стерилизация или кастрация, если ветеринар считает это подходящим для конкретной собаки. У самок стерилизация снижает риск опухолей молочной железы и исключает рак матки и яичников. У самцов кастрация предотвращает рак яичек и снижает риск некоторых заболеваний простаты. Кроме того, такие собаки обычно меньше склонны убегать в поисках партнёра, а значит, реже попадают под машину или в драки.

Четвёртое - кормить не по моде, а по науке. Сырые рационы могут нести риск инфекций, домашняя еда часто не покрывает потребности собаки в белках, жирах и микроэлементах, а жирные остатки со стола могут закончиться серьёзными проблемами с желудком и поджелудочной железой. Одна из главных ошибок - перекорм. Ожирение у собак связано с болезнями суставов, диабетом, проблемами с дыханием, почками и печенью, а по некоторым оценкам может сокращать жизнь примерно на 2,5 года.

Пятое - регулярный ветеринар. После щенячьего периода собаку желательно показывать врачу хотя бы раз в год, а в пожилом возрасте - чаще. Профилактические осмотры помогают заметить болезнь раньше. Вакцинация и защита от блох, клещей и глистов тоже напрямую влияют на риск инфекций и паразитарных заболеваний.

И шестое правило звучит неожиданно просто: чистить зубы. Болезни зубов и дёсен могут вызывать воспаление в организме, усиливать уже существующие проблемы и даже приводить к опасным инфекциям. Идеально чистить зубы ежедневно, но даже несколько коротких чисток в неделю уже лучше, чем ничего.

Учёные подчёркивают: цель не в том, чтобы собака жила как можно дольше любой ценой. Главное - продлить её здоровые годы, когда она может гулять, играть, радоваться людям и оставаться активной. Потому что лишние годы имеют смысл только тогда, когда питомцу в них действительно хорошо.

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

