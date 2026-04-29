В мае в Латвии пройдут очередные масштабные военные учения

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С 5 по 15 мая в Латвии пройдут военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск "Хрустальная стрела 2026" и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии "Spring Warrior", в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Во время учений "Хрустальная стрела 2026" военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциональной войны на реальной местности.

Учебные задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений и интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

Учения "Spring Warrior" многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии.

Как подчеркнули в НВС, эти учения позволят еще больше усовершенствовать сотрудничество между подразделениями вооруженных сил союзников по НАТО, НВС, Земессардзе и местными самоуправлениями, укрепляя безопасность и оборону Латвии.

В учениях "Хрустальная стрела 2026" примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции и командования обеспечения. В учениях "Spring Warrior" примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа.

Учения будут проходить на военных полигонах в Адажи и Селии, а также на территориях АО "Latvijas valsts meži" и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе в Айзкраукльском, Екабпилсском и Сигулдском краях, возле Гулбене, Резекне, Лузнавы, Яунпиебалги, Алуксне, Мадоны, Прейли, Варакляны, Ливаны и Даугавпилса. Проведение учений также запланировано в окрестностях Скривери, Залве, Стабурагса, Одзиены, Селпилса, Сеце, Сунаксте, Даудзевы, Яунелгавы, Виесите и Нереты.

Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

